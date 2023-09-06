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場邊人語／轉戰雙城 守護不成

彭廣揚

美國勞工節標誌著夏天就此揮別，也意味著美國職棒大聯盟（MLB）例行賽季接近尾聲。明尼蘇達雙城隊習慣在勞工節當天岀賽，更擅長在這個日子登場傳出捷報。

雙城隊於9月3日下午在俄亥俄州克里夫蘭的客場，以20比6踢館成功大破守護者隊，贏得本季第72勝，暫時在大聯盟美聯中區小組領先。

從1961年以來，雙城隊在勞工節當天出賽，累積戰績是44勝26負，包括在主場成績21勝13敗，以及客場23勝13敗。然而在2022年的勞工節，雙城隊卻以2比5輸給紐約洋基隊。

克里夫蘭守護者隊當天派遣現年29歲、身高6呎6吋的右投歐利托（Lucas Frost Giolito）先發；這是他在2016年6月28日在大聯盟亮相以來，第173次擔任先發重任，也是2023年8月31日由芝加哥白襪隊、洛杉磯天使隊換穿守護者隊球衣後首次先發登板。

他當天是以76球數50個好球只投3局面對19人次打者次，三振3次，被擊出7支安打，其中3支全壘打，有3次四壞球保送責失9分，防禦率4.88，苦吞本季第12次敗仗。他最近連續4次先發，每次都是敗興而歸。

雙城隊在這場比賽總共擊出20支安打，其中包括6支全壘打。不僅在第一局上就先馳得點，而且在三局結束時就已經攻下9分。

擔任雙城隊第三棒打擊、現年24歲的三壘手路易斯（Royce Oliver Lewis）表現搶眼，除了第二局上揮岀左外野方向滿壘全壘打之外，4個打數還擊出2支一壘安打得到2分和擁有個人生涯最佳的6個打點。

勞工 俄亥俄州 天使

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