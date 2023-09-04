場邊人語／強棒未癒 時不我予

9月2日下午在北加州，奧克蘭運動家隊以2比1擊敗洛杉磯天使 隊；大谷翔平 並沒有作為。

自從7月3日左手受傷後，現年32歲的洛杉磯天使隊中外野手楚奥特（Michael Nelson Trout）能不能夠病癒在本季歸隊是個大懸念。

回想在楚奧特掛病號的七周期間，天使隊出戰38次，作戰成績為16勝22負，其中包括日前18次出賽，苦吞11場敗仗。

8月22日晚間在南加州洛杉磯天使球場(Angel Stadium)，楚奧特傷癒復出首度領銜迎戰辛辛那提紅人隊，擔任第二棒打擊，全場站上打擊區4次，只有在第八局下打出一支內野一壘安打，其他分别以飛球遭到接殺、滾地球遭到雙殺，以及三振出局無功而返。

他的隊友--來自日本的大谷翔平，當晩擔任第三棒指定打擊，4個打席1次四壞球保送，其他3個打數徒然無攻。

天使隊在終場以3比4落敗；這是本季第63次主場作戰第31次失利。

洛杉磯天使隊目前的戰績為64勝72敗，勝球率47.1%，是全季最低潮；球隊還有32次例行賽事；晉級季後賽比賽已經成為奢望。

這些日子以來，天使隊本來一直寄望大谷翔平和楚奧特「雙星報喜」，能夠及時發揮實力協助天使隊晉級季後賽。

大谷翔平曾經於2021年球季，創下單季46轟的紀錄；而楚奧特則是在2019年締寫過單季45轟的紀錄。

不過，時間並沒有給天使隊空間；大谷翔平和奧楚特好看卻不耐看。