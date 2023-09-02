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場邊人語／籃網前鋒 建聯完封

彭廣揚

曾經於2007年6月28日在美國紐約市參加美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）年度選秀活動，並且由密爾瓦基公鹿隊在第1輪第6順位圈中的大前鋒易建聯，8月29日深夜11時56分，在中國北京線上宣布從此告別跨洋的職業籃球生涯。

當年和易建聯同屆參加選秀，目前還在NBA活躍的球員，包括効力於鳳凰城太陽隊的大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）、波士頓塞爾蒂克隊中鋒霍福特（Alfred Joel Horford）、明尼蘇達灰狼隊組織後衛康利（Michael Alex Conley Jr.）等。

易建聯自從2007年10月31日在大聯盟亮相之後，先後效力4支球隊，分別是公鹿隊、新澤西籃網隊、華盛頓哥倫比亞特區巫師隊、達拉斯小牛/獨行俠隊。

易建聯在新澤西籃網隊效力期間，曾經和6呎3吋的組織後衛哈里斯（Devin Lamar Harris ）、身高也是6呎3吋的組織後衛威廉斯（Deron Michael Williams）密切合作，並且和8次當選過全明星、在大聯盟縱橫22個球季的得分後衛和前鋒卡特（Vincent Lamar Carter Jr.）並肩作戰。

新澤西籃網隊當年因為易建聯加盟，逐漸成為紐約大都會地區華人球迷的觀賽必須；籃網隊身為東道主，也在短暫的時間之內，及時配套推出相關的球迷活動、票房推動和贊助行動。

易建聯在NBA總共出戰過272場，其中先發163場。場均在陣22.2分鐘，得到7.9分0.7次助攻和4.9個籃板球，1.1次失誤0.5次抄截0.7次火鍋。

他留下個人5項作戰紀錄：單場比賽最多得到過31分、一場比賽最多搶到過19次籃板球、一場比賽最多助攻4次、一場比賽最多抄截4次和一場比賽最多送給對方6次火鍋。

新澤西 NBA 大都會

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