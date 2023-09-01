場邊人語／連續兩晚 紐約扼腕

美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的德州 遊騎兵隊，8月28日和29日走訪國聯東區小組紐約大都會 隊，連續以4比3和2比1勝岀，一再驗證在例行賽季接近尾聲之時，球隊在客場作戰注意「打小球、求險勝」重要。

大都會隊最近5次出賽有4次落敗而終。球隊由8月25日起10天之內，在主場迎戰洛杉磯天使隊、德州遊騎兵隊和西雅圖 水手隊共有9場比賽。

這兩支跨聯會隊伍自從2003年球季開始交鋒以來，大都會隊首次連續兩場出賽失利。

遊騎兵隊目前的戰績為75勝57敗勝率56.8%，正在和75勝57負的西雅圖水手隊、76勝58敗的休士頓太空人隊爭奪美聯季後賽資格。

大都會隊當晚派遣現年34歲、生於哥倫比亞，曾效力7支球隊的左投昆塔納（José Guillermo Quintana）先發；這是他在本季第8次擔任重任。

他於7月20日才由芝加哥白襪隊換成紐約大都會隊球衣上陣。

他的球路以伸卡球、四縫線快速球和曲球為主，29日是生涯第9次先發對抗遊騎兵隊；他以96球數主投6局面對打者23次，三振5次被擊出3支安打，有3次四壞球保送沒有責失，防禦率3.26，表現無關勝負。

大都會隊在比賽第九局下擊出1支中外野方向陽春全壘打；全隊的全壘打次數已經達到170次。球隊在上個例行賽季累積擊出171支全壘打。

遊騎兵隊在這場比賽第七局上擊出1支中外野方向陽春全壘打；本球季如果比賽出現全壘打，戰績是64勝35負，如果缺乏全壘打助陣，那麼戰績只有11勝21敗。

遊騎兵隊在本季有29場比賽的結果只有1分之差，而且戰績為11勝18敗。