場邊人語／金鶯完封 白襪落空

在美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區小組幾乎敬陪末座的芝加哥 白襪隊，8月29日晚間走訪馬里蘭州 巴爾的摩，全場28打數只有2支安打遭到三振8次有2次四壞球，終局以0比9抱蛋而回。

這場比賽造就巴爾的摩金鶯隊於本季131次出戰後戰績為82勝49敗，連續第二年於例行賽季162場比賽贏多輸少。上個球季金鶯隊戰績是83勝79負。

金鶯隊自從2022年球季以來已經24次完封對方，29日的比賽結果是本球第9次在九局比賽中沒有失分。而白襪隊則是本季第10次遭到完封，在九局進攻都沒有任何收穫。

白襪隊在這場夜戰之中，只由第三棒古巴 籍中外野手羅伯特（Luis Robert Moirán Jr.）擊出2支安打，打平球隊本季單場最少安打次數紀錄。

金鶯隊當天派遣現年23歲的右投羅德瑞茲（Grayson Greer Rodriguez）先發；這是他自2023年4月5日在大聯盟亮相以來，第18次擔任先發重任。

他當晚是以96球數62次好球主投6局面對20人次打者，三振對手6次，被擊出1支安打（生涯單場最佳紀錄），有1次四壞球保送沒有責失，防禦率5.03，笑納本季第4次勝投。他最近連續4次先發，每次都至少投滿6局。

羅德瑞茲在這個球季已經有11次投球時速超過100英哩；29日晚間他就有5次飆速表現。