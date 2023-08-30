場邊人語／往日重現 沙場再見

密西根州底特律聯信球場（Comerica Park）曾是年齡相差67天的他們共同主場，然而今夜卻成為兩位傳奇球星互道珍重再見的戰場。

來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區小組的底特律老虎隊，8月27日午間1時40分起於主場在2萬8496名球迷（69%上座率）捧場致敬下，以4比17落敗於美聯西區小組的休士頓太空人 隊。

老虎隊苦吞本季第71敗，而太空人隊則獲得第74勝。

老虎隊在這場比賽，特別安排現年40歲、即將退役的委內瑞拉籍宿將卡布瑞拉（José Miguel “Miggy” Cabrera Torres）擔任第五棒指定打擊。至於太空人隊調派的則是現年也是40歲、9次當選全明星的右投韋蘭德（Justin Brooks Verlander）。韋蘭德在開球前獲得全場球迷起立以掌聲致敬；他和卡布瑞拉則互相以「點帽禮」（Tip Cap）交心。

韋蘭德在維吉尼亞州 出生，身高6呎5吋，3次獲得聯會年度最佳投手獎項。這是他2005年7月4日在大聯盟亮相以來，第503次擔任先發出賽重任。

他曾在效力老虎隊13個球季期間，先發登場380場。

他當天以98球數主投5局面對22人次打者，主要球路是平均時速94.6英哩的四縫線快速球，三振7次被擊出2支安打，有2次四壞球保送沒有責失，防禦率3.06。拿到本季第10次勝利，個人職棒生涯第254次先發勝投。

這場比賽也是韋蘭德在聯信球場第100次凱旋而歸。在大聯盟的歷史中，韋蘭德是這處球場僅見的勝投王。

右打的卡布瑞拉於2003年6月20日起在大聯盟亮相，至今岀賽21個球季2776場比賽，12次當選全明星，1萬1709次打席1萬276次打數累積擊出3151支安打510支全壘打，得到1546分1871打點，2088次被三振。他的安打、打點和全壘打次數，分別在大聯盟歷年最佳榜名列19、11、26位。

卡布瑞拉自8月19日賽事以來，27日是最近5場比賽之中，首次揮出全壘打和得分。

卡布瑞拉和韋蘭德在漫長的美國職棒生涯中，一直到雙方都將要退役前夕才有機會交手。

他們於2019年8月21日晚間首度在休士頓交鋒。卡布瑞拉當晚以指定打擊擔任第三棒，韋蘭德投滿9局三振11人次。

卡布瑞拉至今5次以打者身份面對韋蘭德，從來沒有擊出過一支安打！