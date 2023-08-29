場邊人語／水手主場 凱歌高唱

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的西雅圖 水手隊，8月26日下午在主場以15比2橫掃來自同樣聯會中區小組的堪薩斯城皇家 隊；全場37打數擊出13支安打7支全壘打，含1支滿貫全壘打，得到15分有15個打點。

這是水手隊隊史第5次單場揮出7支全壘打。前4次類似表現是在1985、1996、1999和2002年球季。

這也是水手隊自從2016年5月31日擊敗聖地牙哥 教士隊以來，又一次單場至少得到15分。

皇家隊自從8月15日以來，已經連續5次出戰水手隊都是敗仗而返。皇家隊歷年來和水手隊交鋒，戰績239勝233敗。

水手隊8月至今出戰23次勝出18次；該隊最近一次於單月份最佳作戰紀錄，是於2001年9月份的20勝。

皇家隊當天派遣現年32歲的右投萊爾斯（Jordan Horton Lyles）先發；這是他在2011年5月31日在大聯盟亮相以來，第239次擔任率先出賽重任。

他當天以81球數僅僅主投3局面對18人次，三振4次被擊出6支安打3支全壘打，有3次四壞球保送責失7分，防禦率6.51，吞下本季第15次敗投，也是個人職棒生涯第105次先發敗投。

水手隊當天則派遣現年26歲的右投吉爾伯特（Logan Keith Gilbert）先發；這是他本季第26次擔任重任。

他以83球數主投7局面對24人次，三振7次被擊出2支安打1支全壘打，有1次四壞球保送責失1分，防禦率3.66，拿到本季第12勝。

水手隊30歲，來自多明尼加的第五棒右外野手赫南德茲（Teoscar José Hernández）是球隊勝出的關鍵；他在5次打擊機會有2次遭到三振，但是擊出2支安打並且是2支全壘打，有6個打點。