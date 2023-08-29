我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

場邊人語／水手主場 凱歌高唱

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的西雅圖水手隊，8月26日下午在主場以15比2橫掃來自同樣聯會中區小組的堪薩斯城皇家隊；全場37打數擊出13支安打7支全壘打，含1支滿貫全壘打，得到15分有15個打點。

這是水手隊隊史第5次單場揮出7支全壘打。前4次類似表現是在1985、1996、1999和2002年球季。

這也是水手隊自從2016年5月31日擊敗聖地牙哥教士隊以來，又一次單場至少得到15分。

皇家隊自從8月15日以來，已經連續5次出戰水手隊都是敗仗而返。皇家隊歷年來和水手隊交鋒，戰績239勝233敗。

水手隊8月至今出戰23次勝出18次；該隊最近一次於單月份最佳作戰紀錄，是於2001年9月份的20勝。

皇家隊當天派遣現年32歲的右投萊爾斯（Jordan Horton Lyles）先發；這是他在2011年5月31日在大聯盟亮相以來，第239次擔任率先出賽重任。

他當天以81球數僅僅主投3局面對18人次，三振4次被擊出6支安打3支全壘打，有3次四壞球保送責失7分，防禦率6.51，吞下本季第15次敗投，也是個人職棒生涯第105次先發敗投。

水手隊當天則派遣現年26歲的右投吉爾伯特（Logan Keith Gilbert）先發；這是他本季第26次擔任重任。

他以83球數主投7局面對24人次，三振7次被擊出2支安打1支全壘打，有1次四壞球保送責失1分，防禦率3.66，拿到本季第12勝。

水手隊30歲，來自多明尼加的第五棒右外野手赫南德茲（Teoscar José Hernández）是球隊勝出的關鍵；他在5次打擊機會有2次遭到三振，但是擊出2支安打並且是2支全壘打，有6個打點。

皇家 聖地牙哥 西雅圖

上一則

美網／首日大冷門 第4種子魯內落馬 賽前不滿外圍球場出賽

下一則

重回福地 前美網冠軍汀恩中止大滿貫6連敗

延伸閱讀

場邊人語／紅襪狂炸 對手岀岔

場邊人語／紅襪狂炸 對手岀岔
威廉波特少棒賽 中華隊不敵古拉索 將爭奪季軍

威廉波特少棒賽 中華隊不敵古拉索 將爭奪季軍
MLB／洋基對光芒前5局無安打 5天內兩度單場2安輸球

MLB／洋基對光芒前5局無安打 5天內兩度單場2安輸球
MLB／洋基9連敗晉級難 水手8連勝爭龍頭

MLB／洋基9連敗晉級難 水手8連勝爭龍頭

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹兒子：我們在找地點

2023-08-21 20:55
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授