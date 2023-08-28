場邊人語／紅襪狂炸 對手岀岔

一場棒球比賽，一次排球比數。

美國職棒大聯盟（MLB) 美國聯會東區小組的波士頓 紅襪隊，8月24日午後走訪德州休士頓太空人 隊，經過3小時11 分鐘的對抗，全隊49打數共擊出24支安打（3支全壘打），終場以17比1狂勝太空人隊。

這是紅襪隊在最近7場比賽以來第5次捷報。此外，單場累積24支安打獲得17分，也是球隊在本季僅見。

波士頓紅襪隊目前的戰績為68勝60敗獲勝率53.1%，球隊在5個星期之內還有34次例行賽事，正在和加拿大多倫多藍鳥隊(70勝58敗），以及西雅圖水手隊（71勝56負）、休士頓太空人隊（72勝57敗）爭奪美國聯會第三張季後賽外卡資格。

紅襪隊在這場比賽的前三局，不僅以一支右外野陽春全壘打先馳得點；而且還以11比0遥遥领先。

在這場比賽進行到第三局結束時，紅襪隊的第一棒到第九棒，每人至少都五擊出過一支安打；而且在全場比賽收尾時，紅襪隊的九名攻堅隊員每人都有打點進帳。

休士頓太空人隊當天派遣現年26歲的右投手法蘭西（Jonathan Patrick France）先發；這是他在今年5月6日在大聯盟亮相以來，第18次擔任率先出賽重任。

他於當天是以81球數僅僅主投2.1局面對打者20次，三振對手3次被擊出11支安打2支全壘打，有2次四壞球保送有責任失掉10分，防禦率 3.52，吞下本季第5次敗投，也是個人職棒生涯表現最差勁的一次失發。

紅襪隊當晚派遣現年24歲，在多明尼加出生的右投手貝約（Brayan Bello)先發；這是他在本季第22次擔任重任。

他是以103球數主投7局面對打者32次，三振對手4次被擊出9支安打，有3次四壞球保送有責任失掉1分，防禦率 3. 56，拿到本季第10勝。

貝約連續兩次先發登板，都是優質先發。