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場邊人語／白襪止敗 人事搶拍

彭廣揚

位於美國伊利諾州芝加哥南區的白襪隊主場保證房貸球場（Guaranteed Rate Field），8月23日午後非常熱鬧，雖然只有1萬5759名球迷現場觀看，白襪隊在延長賽第10局才以5：4氣走西雅圖水手隊，獲得例行賽季第50勝，可是更多的球隊粉絲，都在期待新一波的人事變化能夠振聾發聵。

白襪隊剛於8月22日做出重大人事決定。現年87歲、稅務律師出身的老闆藍斯道夫（Jerry Michael Reinsdorf）經過一段時間折騰，終於親自拍板將球隊59歲的執行副總裁（executive vice president）威廉斯（Kenneth Royal Williams）以及52歲的哈佛大學法學院、西北大學商校友的總經理（GM）哈恩（Rick Hahn）炒魷魚，進一步導致球隊管理突然陷入停滞的狀況。

同時，已經年滿78歲、曾經擔任過白襪隊、聖路易紅雀隊、奧克蘭運動家隊總教練的拉魯沙（Tony La Russa Jr.）有望將再次肩負重任又出江湖；只不過這次重回球場並非每場督陣，而可能是以顧問的身分臨危獻計，或者第四度放眼爭奪大聯盟年度總冠軍榮銜。

芝加哥白襪隊來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區小組。 2022年球季戰績81勝81負，2021年球季成績為93勝69敗。

白襪隊因為這次日戰勝利，止住連續5次主場吃敗仗的困境；而來自美聯西區小組的西雅圖水手隊則由於落敗，終結自從8月15日以來的八連勝。

水手隊曾經於8月14日晚間，在密蘇里州客場對抗堪薩斯城皇家隊，在第九局下連續遭到對方以犧牲打和短打進攻，終場任由皇家隊以7：6逆轉得勝。

白襪隊在更換營業部門主持人之後，果然24小時之內立刻拿下1勝！

皇家 芝加哥 西雅圖

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