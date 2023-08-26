場邊人語／美網公開 獎金慷慨

由8月22日到25日，55屆美國網球公開賽的3個回合資格賽和各種相關適應場地活動，陸續於美國國家網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis Center）33個場地起跑，正式的男女單打賽程則由8月28日到9月10日之間舉行。

女子單打決賽預定於9月9日（星期六）下午4時起舉行；男子單打決賽則預定於9月10日（星期日）下午1時起，循例在進行女子組雙打冠軍賽完成之後舉行。

美國網球公開賽是立足美國本土大陸，每年在夏末秋初公開歡迎全球高手匯合較量的四個大滿貫級別的賽事，也是在澳大利亞和歐洲之外，唯一在北美洲大陸定期舉行的主要網球大賽。

美國網球公開賽於1973年起就開創風氣之先，對於男子單打冠軍和女子單打冠軍，一律平等對待頒發同額獎金；這種講究性別平等對待的模範，本屆正好行之50周年。

今年度的大賽，主辦單位提供的總獎金額和補貼金額達到6500萬美元，較2022年度的公開賽的總額6000萬美元明顯增加。

本屆無論是男子單打或者女子單打冠軍，都可以獨得300萬元，而且男子和女子雙打的優勝組合，也將同樣獲得70萬美元獎勵。這些可觀的獎金數額和幅度，目前對照澳網 （5300萬元）、法網（5400萬元）和英國溫布頓網球賽（5650萬元）的安排還都是望塵莫及。

此外，美國公開賽的總獎金數額在後疫情 時期再度出現增加空間，主辦單位在門票、贊助、宣傳、活動、外展、體驗、廣告、商品、直播等相關營業收入來源必須更加給力。

美國網球公開賽為了鼓勵全球男女職業網球運動員 者參賽，一直在和相關單位檢討獎金配置，包括目前正賽單打8個階段的獎金分別是8萬1500元（128人角逐階段）、12萬3000元、19萬1000元、28萬4000元、45萬5000元、77萬5000元、150萬元和300萬元（冠軍）。

男子和女子雙打躋身第1回合之內，獎金2萬2000元；躋身第2回合者，獎金3萬6800元；列名第3回合，獎金5萬8000元。

至於進入8強決賽者，獎金10萬元；進入4強決賽，獎金18萬元；屈居項目亞軍者，獎金也有35萬元。