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場邊人語／右投吃重 穩定陣中

彭廣揚

負重能力出眾的30歲右投諾拉（Aaron Michael Nola），8月21日晚間率領費城人隊於賓州費城國民銀行球場（Citizen Bank Park）以10比4技壓舊金山巨人隊，拿下例行賽第11勝，在美國職業棒球大聯盟（MLB）國聯暫時並列第六，和洛杉磯道奇隊左投手克蕭（Clayton Edward Kershaw）和另外一名來自墨西哥的左投烏力亞斯（Julio Cesar Urías）勝投次數並列。

費城人隊在3萬6274名主場球迷關注之下，終止自從2022年6月1日以來，連續6次向舊金山巨人隊稱臣的敗運。

費城人隊在這場比賽共擊出16支安打4支全壘打，是本季第16次單場比賽至少有3支紅不讓。此外，費城人隊最擁有這種表現的同時，每場都是凱旋而歸。

費城費城人隊目前的戰績為68勝57敗，正在和芝加哥小熊隊（65勝59敗），以及舊金山巨人隊（65勝60負）爭奪國聯季後賽外卡資格。

諾拉在路易斯安納州出生，身高6呎2吋，是路易斯安納州立大學校友。2015年7月21日起代表費城人隊於大聯盟亮相，9個球季以來只效力費城人隊。他目前在大聯盟參加過229場賽事1388.2局，每場都是先發，戰績89勝70敗。

由於諾拉和費城人隊於2019年2月13日簽訂的4年合約即將到期，他在本季後的去留和費城人隊在季後賽的作為，都是球迷的懸念。

這是諾拉本季第26次先發，他以100球數主投7局，送出1次四壞球保送還有5次三振，遭到對方擊出7支安打包括2支全壘打，責失2分，防禦率4.49，獲得8月16日以來連續第二次勝投。

諾拉在8月16日另創一項紀錄，生涯至今已經有5個球季每季勝場次數在10次以上。

這是諾拉本季第8次先發登場投滿7局而且責失控制在3分之內；費城人隊也因此在這8場相關比賽中脫穎而出。

費城 舊金山 路易斯安納州

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