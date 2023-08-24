場邊人語／藍鳥振作 紅人失措

現年36歲、來自南韓的左投柳賢振（Hyun-jin Ryu），8月20日午後代表美國職棒大聯盟（MLB）加拿大 多倫多藍鳥隊，於俄亥俄州辛辛那提以10比3擊敗地主隊，拿到本季第2勝。

藍鳥隊本季戰績69勝56敗，正在和西雅圖水手隊（69勝55敗），以及休士頓太空人隊（70勝55負）爭奪季後賽外卡資格。

柳賢振身高6呎3吋，2013年4月2日起，代表洛杉磯道奇 隊於大聯盟亮相，10個球季以來先後效力於道奇隊和藍鳥隊。他在大聯盟參加過179次賽事，其中有178場先發，戰績77勝46敗。

這是他本季第4次先發，第2次在客場先發登板，也是生涯第8次先發應戰紅人隊；他以83球數主投5局，送出1次四壞球保送，還有7次三振，遭擊出4支安打責失0分，防禦率1.89，獲得本季第2次勝投。

柳賢振於8月13日午後在加拿大主場迎戰芝加哥小熊隊，進行本季8月1日以來第3次先發，以86球數主投5局，雖然遭擊出2支安打卻沒有丟掉自責分，並且倚靠隊友14支安打和11分的火力支援形成11比4輕鬆勝出，摘下個人本季首度勝投。

柳賢振曾於2022年5月26日晚間在南加州天使 球場，主投5局率隊以6比3擊敗大谷翔平的天使隊後，接受手肘韌帶置換手術手術（Tommy John Surgery）；至今康復形勢令人驚喜。

他的傷勢造成他兩次勝投之間相距了444天。

他在MLB已經主投1022.1局，這個球季球路以講求進壘角度的四縫線快速球為主，搭配變速球、曲球、切球，場均防禦率3.24，在現役投手最佳排行榜中名列第八。