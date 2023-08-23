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場邊人語／新貴登頂 歐旅篤定

彭廣揚

第九屆世界盃女子足球賽經歷1個月5個階段賽程，西班牙國家隊於美東時間21日早上八時之前，在與澳大利亞經過105分鐘纒戰，掌控全場57%的攻勢，靠上半場踢進唯一的一球，終場就以1比0擊敗來自西歐的英格蘭隊而封后。

這一天距離2024年法國巴黎夏季奧運會開幕還有341天。

32支球隊376名球員至此完成世界盃的賽程；而12支隊伍將要積極爭取在夏季奧運會亮相競技，至今只有地主國法國篤定入圍。

這是位居南歐西班牙女子足球國家隊首次捧盃；西班牙男子足球國家隊曾於2010年7月11日在南非舉行的第19屆世界盃，也以1比0擊敗荷蘭隊稱王。

德國女子足球國家隊於2003年10月12日以及2007年9月29日两次分別擊敗瑞典捧盃；德國男子足球國家隊則是四度在世界盃稱王；分別是1954年在瑞士擊敗匈牙利、1974年以主辦方身份戰勝荷蘭，1990年在義大利打敗阿根廷，以及2014年在巴西再勝阿根廷。

西班牙的男女足球國家隊是德國之外，僅有的雙雙捧回冠軍獎杯的隊伍。

在今年6月9日國際足協公布的各國女足隊伍排行榜，前15名依序為美國、德國、瑞典、英格蘭、法國、西班牙、加拿大、巴西、荷蘭、澳大利亞、日本、挪威、丹麥、中國、冰島。

上屆日本東京夏季奧運會女子足球項目，參加的12支球隊有中國、智利、日本、美國、荷蘭、瑞典、巴西、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、英國、贊比亞。

西班牙隊在本屆世界盃，以3比0輕取哥斯大黎加，5比0重傷贊比亞，0比4負於日本，5比1擊敗瑞士，2比1取勝荷蘭，2比1險勝瑞典，1比0終結英格蘭。

足球 世界盃 瑞典

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