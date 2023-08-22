場邊人語／老將奮戰 臨別留讃

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彭廣揚

即將年滿42歲的右投韋恩萊特（Adam Parrish Wainwright），8月17日晚間代表聖路易紅雀隊在密蘇里州主場迎戰紐約大都會隊；3萬6155名粉絲見證這名傳奇投手最後一次先發對抗大都會隊。紅雀隊在終場以2比4見負，韋恩萊特本季第8次承擔敗戰責任。

韋恩萊特身高6呎7吋，2005年9月11日起於大聯盟亮相，18個球季以來始終只效力於紅雀隊。他目前在大聯盟參加過473次賽事，其中406場先發，戰績198勝125敗。

他在上個球季勉勵自己能夠把握時間突破職棒生涯200勝局面，爭取緊隨已經去世、擁有251勝紀錄的右投吉布森（Robert Gibson），成為紅雀隊戰史中排名第二的勝投王。

韋恩萊特於這場夜戰是本季第16次先發上陣，也是職棒生涯第16次登板對抗大都會隊；歷年來紅雀隊調派他先發面對大都會隊，累積戰績是8勝8敗。

他從6月24日以來已經有7次苦吞敗果，這樣的窘境是生涯中首見。

17日晚間在布許球場（Busch Stadium III），上座率只有81%；這是韋恩萊特第212次在這座球場先發岀場，他累積在相同的主場捍衛過1424.1局。

他以93球數面對25人次打者主投6局，送出3次四壞球保送還有2次三振，遭擊出4支安打包括一支兩分全壘打，責失3分，防禦率8.42。

紐約大都會隊自2021年5月5日以來走訪聖路易布許球場6戰5勝。17日傳岀的捷報，終止了大都會隊最近的客場七連敗。

作客的大都會隊當晚派出現年34歲、在哥倫比亞出生、擅長四縫線快速球的左投昆塔納（José Guillermo Quintana）先發。

昆塔納於2012年5月7日加入大聯盟，這是他第13次先發登場對抗紅雀隊。

這也是他本季第6次先發，第5次連續優質先發。他以97球數主投6局，送出4次四壞球還有5次三振，遭擊出3支安打含1支陽春全壘打，責失2分，獲得本季第1次勝投。

昆塔納在這場比賽之前，曾經擁有傲視大聯盟的97.1局連續沒有全壘打的紀錄。可惜他在隨後比賽中，在第七局下遭到對方揮岀左中外野方向全壘打。

大都會 密蘇里州

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