場邊人語／紅襪力取 洋基氣虛

主角又是美國職棒大聯盟（MLB) 的紐約洋基 隊和波士頓 紅襪隊。主場是在紐約市布朗士 區的洋基球場（Yankee Stadium)。主題是紅襪隊的第四棒左外野手吉田正尚(Masataka Yoshida)在第一局上揮岀一支3分全壘打，以及洋基隊第二棒指定打擊賈吉(Aaron James Judge)，在第八局下也擊出一支2分全壘打。

紅襪隊最近對抗洋基隊已經五連勝；雙方在這個球季7次交火，紅襪隊已經取得6次捷報。

8月18日晚間7時11分起紅襪隊走訪洋基隊，在本季第122場次比賽第59次客埸作戰中，以8：3取勝。累積戰績64勝58敗，和舊金山巨人隊並列大聯盟戰績最佳排名第十一。客場戰績為。29勝30敗。

紅襪隊當晚派遣現年24歲，在多明尼加出生的右投手貝約（Brayan Bello)先發；這是他在本季第21次擔任重任；他在賽經先發20次113.1局為球隊爭取到13勝7負的戰果，是投手群中的第一。

他總共有5次先發對抗洋基隊；18日是以98球數主投6局面對打者23次，三振對手4次被擊出6支安打，有1次四壞球保送有責任失掉1分，防禦率 3. 70，拿到本季第9勝。

貝約在本季先發登場時，只要能夠至少完成6局任務，球隊的戰績就達到10勝3負。

吉田正尚是於2022年12月7日和波士頓紅襪隊簽訂為期5年總價9000萬元的合約。他至今在例行球季出賽107場，打席453次打數414次，擊出125支安打13支全壘打，得到59分和60個打點。

他於當晩第一局上率先擊出右中外野方向376英呎遠的3分全壘打，再於第二局上揮出一壘安打掩護隊友返回本壘得分。

自從8月1日以來，吉田正尚打擊力度可觀，14場比賽之中有11次安打上壘，場均打擊率.288。

他在這個球季出賽洋基隊6次，場均打擊率.314。