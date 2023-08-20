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女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

場邊人語／老將奮戰 臨別留讃

彭廣揚

即將年滿42歲的右投手韋恩萊特（Adam Parrish Wainwright），8月17日晚間代表聖路易紅雀隊，在密蘇里州主場迎戰紐約大都會隊；3萬6155名粉絲見証這名傳奇投手最後一次先發對抗大都會隊。紅雀隊在終場以2比4見負，韋恩萊特於本季第8次承擔敗戰責任。

韋恩萊特身高6呎7吋，2005年9月11日起於大聯盟亮相，18個球季以來始終只效力於紅雀隊。他目前在大聯盟參加過473次賽事，其中有406場先發，戰績198勝125敗。

他在上個球季勉勵自己能夠把握時間突破職棒生涯200勝局面，爭取緊隨已經去世，擁有251勝紀錄的右投手吉布森（Robert Gibson），成為紅雀隊戰史中排名第二的勝投王。

韋恩萊特於這場夜戰，是本球季第16次先發上陣，也是職棒生涯第16次登板對抗大都會隊；歷年來紅雀隊調派他先發面對大都會隊，累積戰績是8勝8敗。

他從6月24日以來，其實已經有7次苦吞敗果，這樣的窘境是生涯中首度的遭遇。

17日晚間在布許球場（Busch Stadium III），上座率只有81%；這是韋恩萊特第212次在這座球場先發岀場，他累積在相同的主場捍衛過1424.1局。

他以93球數面對25人次打者主投6局，送出3次四壞球保送，還有2次三振，遭到對方擊出4支安打（一支兩分全壘打）責任失掉3分，防禦率8.42。

紐約大都會隊自從2021年5月5日以來，走訪聖路易布許球場6戰5勝。17日傳岀的捷報，終止了大都會隊最近在客場的七連敗。

作客的大都會隊，當晚派出現年34歲，在哥倫比亞出生，擅長四縫線快速球的左投手昆塔納（José Guillermo  Quintana）先發。

自從昆塔納於2012年5月7日加入大聯盟以來，這是他第13次先發登場對抗紅雀隊。

這也是他在本季第6次先發，第5次連續優質先發。他以97球數主投6局，送出4次四壞球保送，還有5次三振，遭到對方擊出3支安打（1支陽春全壘打）責任失去2分，獲得本季第1次勝投。

昆塔納在這場比賽之前，曾經擁有傲視大聯盟的 97.1局連續沒有全壘打的紀錄。可惜他在隨後比賽中，在第七局下遭到對方揮岀左中外野方向全壘打。

大都會 密蘇里州

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