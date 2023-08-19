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場邊人語／好的開始 創寫歷史

彭廣揚

終於有了機會。

在美國職棒大聯盟（MLB）戰績87敗排行墊底的奧克蘭運動家隊，8月16日晚間於密蘇里州聖路易客場以8比0完封紅雀隊，成就本球季第4次讓對手全場掛零，也止住球隊的五連敗和由7月29日以來連續9場在客場吃敗仗的窘境。

運動家隊在例行賽季的4次完封，都在7月4日以後出現。

運動家隊最近一次以8分以上差距完封對手是2022年5月11日晚間在密西根州底特律，以9比0挑戰老虎隊成功。當天的夜戰，也是運動家隊的作戰歷史上，所取得的最輝煌客場出賽來自國聯的球隊完封致勝戰果。

先攻的奧克蘭運動家隊，在第一局上就以2支一壘安打和1支二壘安打收穫4分，是例行賽程121場中第19次岀現單局就至少得到4分。該隊最近一次有如此表現，是於7月29日晚間在科羅拉多州丹佛出戰洛磯隊時，於第二局上攻下5分。

奧克蘭運動家隊在第一局上收穫4分，是在例行賽中第2次在首局先馳得點和拉開得分差距；6月7日午後在賓州匹茲堡出戰海鬥隊時，也是於第一局上攻下7分，終場以9比5獲勝。

主場即將不再是加州奧克蘭的運動家隊，16日出賽共打出14支安打包括一支在第九局上轟出的中外野方向454英呎遠的陽春全壘打。

運動家隊在球季中已經有26次全場累積擊出兩位數的安打，攻擊力並不如計分板反映的不堪一擊。

此外，運動家隊是大聯盟在這個球季之中調用代打最成功的球隊；運動家隊的代打，至今已經不負使命上陣33次揮岀安打，而且還有3支全壘打。

奧克蘭 加州 密蘇里州

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