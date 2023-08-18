場邊人語／教士捕鶯 客隊難應

美國職棒大聯盟（MLB ）聖地牙哥 教士隊8月15日晚間在南加州 主場舉辦「巴拿馬傳統日」活動，參加例行賽第120場賽事，也是主場第60戰，憑藉著第一局下收穫5分，終局以10比3擊敗從馬里蘭州到訪的大聯盟戰績最佳巴爾的摩金鶯隊。

教士隊止住8月12日以來三連敗；金鶯隊則是未能夠延續8月12日以來的三連勝。

教士隊由8月14日至23日之間，連續在10天之內和3支客隊對壘10場。

教士隊15日當晚派出現年32歲、擅長四縫線快速球和曲球的右投瓦卡（Michael Joseph Wacha）先發。

瓦卡於2013年5月30日加入大聯盟，這是他第10次先發登場對付金鶯隊，也是本季第16次先發，以77球數主投5局，送出1次四壞球保送，還有5次三振，遭到對方擊出3支安打沒有責失，得到本季第9次勝投。

瓦卡和他的37歲隊友達比修有（Farid Yu Darvishsefat），目前都是國聯最令人頭痛的先發投手。

達比修有於8月14日晚間在主場雖然先發失敗，苦吞本季第8敗，可是自從2012年4月9日在MLB亮相之後，已經累積三振打者1919次，超越前輩右投野茂英雄（Hideo Nomo）的1918次，成為歷年來飄洋過海的日本旅美三振王。

野茂英雄目前擔任聖地牙哥教士隊顧問；他於8月14日晚間親自在加州聖地牙哥目睹達比修有打破他的紀錄。