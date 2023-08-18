我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

場邊人語／教士捕鶯 客隊難應

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB聖地牙哥教士隊8月15日晚間在南加州主場舉辦「巴拿馬傳統日」活動，參加例行賽第120場賽事，也是主場第60戰，憑藉著第一局下收穫5分，終局以10比3擊敗從馬里蘭州到訪的大聯盟戰績最佳巴爾的摩金鶯隊。

教士隊止住8月12日以來三連敗；金鶯隊則是未能夠延續8月12日以來的三連勝。

教士隊由8月14日至23日之間，連續在10天之內和3支客隊對壘10場。

教士隊15日當晚派出現年32歲、擅長四縫線快速球和曲球的右投瓦卡（Michael Joseph Wacha）先發。

瓦卡於2013年5月30日加入大聯盟，這是他第10次先發登場對付金鶯隊，也是本季第16次先發，以77球數主投5局，送出1次四壞球保送，還有5次三振，遭到對方擊出3支安打沒有責失，得到本季第9次勝投。

瓦卡和他的37歲隊友達比修有（Farid Yu Darvishsefat），目前都是國聯最令人頭痛的先發投手。

達比修有於8月14日晚間在主場雖然先發失敗，苦吞本季第8敗，可是自從2012年4月9日在MLB亮相之後，已經累積三振打者1919次，超越前輩右投野茂英雄（Hideo Nomo）的1918次，成為歷年來飄洋過海的日本旅美三振王。

野茂英雄目前擔任聖地牙哥教士隊顧問；他於8月14日晚間親自在加州聖地牙哥目睹達比修有打破他的紀錄。

聖地牙哥 加州 MLB

上一則

足球／在邁阿密找到歸屬感 梅西暢談在美國踢球心情

下一則

女足世界盃／英格蘭太暖心 贏球不忘安慰對手

延伸閱讀

場邊人語／騎兵完封 天使急瘋

場邊人語／騎兵完封 天使急瘋
場邊人語／名投岀征 九敗轉勝

場邊人語／名投岀征 九敗轉勝
MLB／最老投手並列國聯敗投王 教士43歲希爾苦吞5連敗

MLB／最老投手並列國聯敗投王 教士43歲希爾苦吞5連敗
場邊人語／水手勢凌 教士掛零

場邊人語／水手勢凌 教士掛零

熱門新聞

澳洲女足隊綽號「瑪蒂達」(Matildas)，是女足世界盃期間澳洲隨處可見的加油標語。(歐新社)

女足世界盃／讓足球從冷門變全民話題 誰是「瑪蒂達」？

2023-08-14 07:47
日本女足在本屆世界盃中，成為唯一晉級到16強之後的亞洲球隊。(新華社)

女足世界盃／踢倒西班牙、曾奪冠 日本為何成為亞洲獨秀？

2023-08-12 04:45
英格蘭女足15日訓練畫面。(路透)

女足世界盃／瑞典vs澳洲搶銅牌 西班牙vs英格蘭爭各自首冠

2023-08-17 22:20
著名賭徒出書揭露高球名將米克森在30年間下注運動賭博逾10億元。(美聯社)

高球名將米克森 被爆玩博彩30年下注逾10億

2023-08-11 21:38
柯瑞認證「蟻人」愛德華（圖）是他舉辦的訓練營中看過最特別的球員。（Getty Images）

NBA／柯瑞訓練營人才輩出 認證最特別是「蟻人」愛德華

2023-08-11 08:44
英格蘭女足15日訓練畫面。(路透)

女足世界盃／英格蘭vs.澳洲 讓足球回家還是冠軍留在家

2023-08-15 08:27

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪