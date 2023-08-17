場邊人語／騎兵完封 天使急瘋

同樣來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的洛杉磯天使 隊和德州 遊騎兵隊，8月14日晚間在德州阿靈頓環球人壽保險球場（Globe Life Field）對壘，2萬7743名現場球迷興奮地目睹地主隊以12比0狂掃天使隊，在這一回合3次系列賽中取得開門紅，並且拿到例行賽季第71場勝利。

目前大聯盟累積勝場次數超過70次的球隊，包括亞特蘭大勇士隊、巴爾的摩金鶯隊、洛杉磯道奇隊和德州遊騎兵隊。

遊騎兵隊在上個球季戰績只有68勝94敗。天使隊在這個球季的戰績為59勝61敗。

洛杉磯天使隊14日當晚派出現年26歲，擅長滑球和變化球的左投山多瓦（Patrick Jordan Sandoval）先發。他曾在世界棒球經典賽中代表墨西哥先發；目前是天使隊排名僅次於大谷翔平的主力投手。

這是他本季第21次先發，可是僅以83球數主投2.2局，送出職棒生涯單埸最多的6次四壞球保送還有6次三振，遭擊出4支安打責失4分，承擔本季第9次敗戰責任。

山多瓦在2019年8月5日加入大聯盟之後，已經和遊騎兵隊交手過6次，戰績1勝2負；這是他在本季首度先發登板對抗遊騎兵隊，也是職業生涯第3次造訪遊騎兵隊的主場並且擔任先發。

德州遊騎兵隊當晚派出現年39歲歲的右投薛則（Maxwell Martin Scherzer）先發。他曾經8次當選大聯盟全明星，3次成為聯會年度最佳投手。

這是薛則本季第22次先發，也是第3次代表遊騎兵隊先發，以100球數主投7局，送出1次四壞球還有11次三振，只遭擊出1支安打沒有責失，拿到本季第12次勝投。

他的勝投次數在整個大聯盟排行第二，在美聯並列第一。

薛則於7月30日才由紐約大都會隊交易到德州遊騎兵隊，是大聯盟史上僅有的3名投手，同時擁有3000次以上三振和200次以上勝投的投手；其他兩人是已經於2009年10月4日退役的左投強森（Randall David Johnson）和也於2009年9月30日退役的多明尼加籍右投馬丁尼茲（Pedro Jaime Martínez）。

此外，薛則自從2008年4月29日起，在大聯盟出戰累積的三振對手次數為3340次，即將超越已經逝世的名人堂右投尼柯洛（Philip Henry Niekro）的3342次。