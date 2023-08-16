場邊人語／洛磯不成 道奇八勝

面對例行賽程162場次賽事，同樣來自美國職棒大聯盟（MLB）國聯西區小組的洛杉磯道奇 隊和科羅拉多洛磯隊，前者勝場數已經達到71次，而後者吃敗仗的總數多達73次。

8月13日午後在南加州 洛杉磯道奇球場（Dodger Stadium），4萬5904名現場球迷目睹道奇隊以8比3取勝洛磯隊，在這一回合4場系列賽中橫掃全勝，並且是球隊迎来自從8月6日以來連續第8場捷報，也是球隊至今最多連勝紀錄。

洛磯隊建軍30周年，在今年例行賽季已經調派32名投手助陣，其中布置先發輪值也有15種變化。

道奇隊上個球季戰績為111勝51敗，在季後賽輸給聖地牙哥教士隊。

2022年7月31日到8月13日之間，道奇隊曾經創遭連續12場勝利的紀錄。

洛杉磯道奇隊13日當天派出現年27歲，在墨西哥出生的左投烏力亞斯（Julio César Urías Acosta）先發。他的生日就是1996年8月12日。他在這次登板之前遭遇過洛磯隊20次，其中17次先發上陣，戰績6勝2敗。

他在當天進行本季第18次先發，88球數主投7局，送出職棒生涯單埸最多的12次三振，沒有四壞球保送，遭擊出4支安打責失3分，率領道奇隊橫掃分區墊底的洛磯隊，個人收穫本季第10勝。

洛磯隊自從2019年球季以來，出戰洛杉磯道奇隊的累積戰績為22勝54負，其中在道奇球場出賽，戰績是9勝30負。