場邊人語／名投岀征 九敗轉勝

美國職棒大聯盟（MLB）亞歷桑納響尾蛇隊8月12日晚間在鳳凰城大通球場（Chase Field）熱烈慶祝球隊創建25週年；當晚響尾蛇隊以3比0由4名投手接力完封聖地牙哥教士隊，中止自8月1日到8月11日，11天之內連續9次苦吞敗仗的窘境。

現年28歲的響尾蛇隊右投賈倫（Zachary Peter Gallen）以98球數先發6局，三振8次有1次四壞球保送，只被揮出4支安打沒有責失，防禦率3.24，拿到本季第12勝。

賈倫在新澤西州 出生，是教堂山北卡羅萊納大學校友，於2019年6月20日代表佛羅里達邁阿密馬林魚隊加入大聯盟。

賈倫是代表國聯在年度表演賽率先登場的全明星；這次是本季第25次先發，他在主場夜戰中獲勝，對於個人再接再厲意義重大；他在2022年球季先發31場184局戰績為12勝4敗，防禦率1.84。

不過他從7月15日到8月6日之間，5次承擔先發任務，結果球隊連續5次出師不利，先後敗給加拿大多倫多藍鳥隊、亞特蘭大勇士 隊、聖路易紅雀隊、舊金山巨人隊、明尼蘇達雙城隊。

值得一提的是，賈倫在本季25次先發登板，有22次都將四壞球保送人數控制在2次之內。

現年43歲的教士隊左投希爾（Richard Joseph Hill）以83球數只有先發3.1局，三振4次有1次四壞球保送，被揮出7支安打責失3分，防禦率5.17，記下本季第12敗。

希爾在麻州 波士頓附近出生，是密西根大學校友，於2005年6月15日代表芝加哥小熊隊加入大聯盟。

希爾是大聯盟30支球隊現役球員之中最年長者，他入行19個球季穿過13支隊伍的球衣；2023年8月1日才由匹茲堡海盜隊交易到教士隊。