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場邊人語／接力完封 紅襪無縫

彭廣揚

加拿大多倫多藍鳥隊，8月10日午後走訪俄亥俄州克里夫蘭守護者隊，終場以3：4落敗。波士頓紅襪隊當天晚上在主場迎戰堪薩斯城皇家隊，5名投手接力演出12次三振，終局以2：0完封對手。

紅襪隊在最近17場賽事，戰果是9勝8負。

紅襪隊在這個賽季，已經參加38次系列比賽，戰績為21勝15敗2和。

藍鳥隊和紅襪隊爭奪美國職棒大聯盟（MLB) 美國聯會季後賽第三張外卡資格形勢，因此愈見緊張。

紅襪隊當晚派出現年34歲，在加拿大出生的左投手派克斯頓（James Alston Paxton）先發；他以98球數主投5.1局面對打者21次，三振對手6次被擊出6支安打，沒有四壞球保送也沒有責任失分，防禦率 3.36。

派克斯頓本季已經有15次先發登場，其中13次先發都沒有單場演出過2次以上四壞球保送；還有其中12次先發出戰，每次都至少主投5局。

他在這次夜戰，仍然主要以平均時速93.9英哩四縫線快速球誘敵或是克敵，並且搭配變化球。他的開局並不是很順利，6次面對牽頭打者，有4次都讓對手上壘。

不過，雖然紅襪隊全場打擊火力疲軟，派克斯頓還是獲得7月22日以來首次勝投，也是本季第7勝。

他在8月4日於主場出戰多倫多藍鳥隊時，主投5局，被揮出9支安打、有4次三振2次四壞球保送，責任丟失4分，戰績只有6勝3敗，遭到對方揮岀3支全壘打是敗投主因，並且導致紅襪隊本季首次輸給藍鳥隊。

加拿大 俄亥俄州 皇家

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