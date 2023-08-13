場邊人語／勇士赴約 防牆難越

來自美國職棒大聯盟（MLB）國家聯會東區小組的亞特蘭大勇士 隊和紐約大都會 隊，8月11日晚間在紐約市 皇后區花旗球場（Citi Field）開始進行4場系列對抗賽。

勇士隊調派5名投手接力完封對手，大都會隊全場面對多達9次四壞球保送的機會竟然沒有回應，終局以0：7棄械認輸。

大都會隊在本季已經完成的115場赛事之中，這是第12次全場連1分進帳都沒有。

勇士隊則是在完成114場賽事後，取得第73次勝利，成為整個大聯盟30支球隊作戰的領頭羊。

大都會隊和勇士隊於2022年球季共對壘19次，大都會隊告捷9次，有6次是在主場。

雙方在本球季已經出賽7次，大都會隊只有1次勝出，並且也是於主場。

勇士隊當晚是由現年39歲的右投手摩頓（Charles Alfred Morton IV）第23次先發；他是於2008年6月14日加入大聯盟，在11日出戰之前，已經有過20次和大都會隊交手的經驗（其中19次是先發登場），成績為4勝6敗；而且本季先發出賽過2次10局，記下一敗。

摩頓身高6呎5吋，擅長曲球，在大聯盟有10個球季都保持至少先發過20次的紀錄。

當晚他以105球數主投5局面對打者24次，三振對手4次被擊出3支安打，7次四壞球保送，防禦率3.71，拿到本季第11勝。

他在大聯盟服役16個球季，單季最多先發出場33次，最多勝投記錄為16勝。單場先發送出最多四壞球保送次數為7次。