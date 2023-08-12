場邊人語／水手勢凌 教士掛零

●西雅圖水手隊於8月8日晚間在主場以2比0完封到訪的聖地牙哥 教士隊，獲得自從8月2日以來連續第六勝，是本季至今連續最長勝的戰績。

水手隊自從7月1日以來力爭上游，33次出賽23場告捷。

水手隊在這個賽季已經有5次四連勝紀錄；2022年8月28日到9月4日，水手隊曾經創寫七連勝紀錄。

教士隊在這個球季已經飽嚐59次失敗，這是第33次的敗仗，勝負就在2分之間。

雙方在這場球賽都沒有擊岀全壘打；水手隊第11次九局完封對手，這樣的表現在大聯盟只有密爾瓦基釀酒人隊和克里夫蘭守護者隊以12次领先；並且和加拿大 多倫多藍鳥隊和佛羅里達坦帕灣光芒隊並論。

美國職棒大聯盟（MLB）今年季後賽 的外卡階段賽事預定從10月3日起交鋒，年度總冠軍的系列比賽將由10月27日開始，年度總冠軍最晚會在11月4日產生。

水手隊和教士隊都正在努力爭取美聯和國聯的外卡資格。

水手隊當天是以現年26歲的右投吉伯特（Logan Keith Gilbert）先發，以100球數主投7局，沒有四壞球保送，三振對方打者12次，只被擊岀1支安打，拿到本季第10次勝利。

單場比賽累積有12次三振，是吉伯特自從2021年5月13日加入大聯盟以來，個人表現最佳紀錄。

吉伯特在本季已經先發23場，個人「安打加四壞除以投球局數」數值(WHIP)，也就是除了失誤之外，個人「平均每局讓打者上壘數」僅有1.07，代表投球的穩定度高，很少形成對手上壘的危機，是美聯和整個大聯盟名列前10名的優異投手。