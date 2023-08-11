場邊人語／男籃搶盃 積極準備
8月是國際性大球競技的季節。
在第九屆女子足球世界盃優勝揭曉之後，國際籃協2023年世界盃男子籃球賽（The 2023 FIBA Basketball World Cup）訂8月25日到9月10日之間，首次於菲律賓馬尼拉、日本沖繩和印尼雅加達三地聯合舉辦，各個相關國家隊伍都在進行倒數計時階段的準備工作。
依照目前各個國家代表隊的戰績、陣容和賽程，本屆比賽五強可能為美國、西班牙、法國、澳大利亞和斯洛維尼亞。十強則包括上述球隊之外，還有加拿大、德國、塞爾維亞、希臘、巴西。
本（19）屆大賽共有8組32支球隊參加，第一回合抽籤結果為：
A組：義大利、多明尼加、菲律賓、安哥拉
B組：塞爾維亞、波多黎各、中國、南蘇丹
C組：美國、希臘、紐西蘭、約旦
D組：立陶宛、蒙特內哥羅（Montenegro）、墨西哥、埃及
E組：德國、澳洲、芬蘭、日本
F組：斯洛維尼亞、喬治亞（Georgia）、委內瑞拉、維德角（Cape Verde）
G組：西班牙、巴西、象牙海岸（Cote d'Ivoire）、伊朗
H組：法國、加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩
菲律賓馬尼拉負責承辦A、B、C、D組的小組賽、十六強賽，以及八強之後的所有比賽；E組跟F組在日本沖繩較量，G和H組則是在印尼雅加達交鋒。
維德角取代蒙特內哥羅，成為獲得參加本屆比賽資格的球隊中國土面積最小的獨立國家。
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