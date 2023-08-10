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場邊人語／有頭有尾 可惜不威

彭廣揚

同屬美國職棒大聯盟（MLB）國聯西區小組的洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊，8月7日下午在南加州對壘；教士隊24歲的捕手坎普薩諾（Luis Genaro Campusano）擔任第八棒打擊，於第三局下揮出中外野方向2分全壘打首開紀錄，並且在第九局下，再度打岀左胸外野方向陽春全壘打。可惜教士隊奮戰到底還是以7比13稱臣。

教士隊雖然在第三局下攻下5分先馳得點，然而道奇隊卻在本季第27次逆轉得勝。

曾在紐約大都會隊效力7個球季、現年33歲的右投魯戈（Jacob Seth Lugo）代表教士隊先發出場，只投71球3.1局，有2次三振和2次四壞球保送，責失8分，創個人職棒生涯單場責失紀錄；本季第6次承擔敗局責任。

這是魯戈於2016年7月21日在大聯盟亮相之後第2次先發迎戰道奇隊。他的首次遭遇戰是於2017年8月5日。

做東的教士隊在這個球季，先發投手群已累積53次優質先發，是MLB國聯球隊表現最佳者。

教士隊和道奇隊是近鄰也是勁敵，雙方這個球季交鋒10次，道奇隊只有兩次失手；歷年以來道奇隊的戰績為517勝417敗1和。

道奇隊南下作客，調派現年29歲的右投岡索林（Anthony D. Gonsolin）擔任先發；他自從2019年6月26日加入大聯盟以來，這是第8次先發登板迎戰教士隊。

岡索林在這場比賽，幸運地及時獲得第一棒隊友貝茲（Markus Lynn "Mookie" Betts）的滿貫砲火力支援，因此拿到本季第7次勝投。

他以84球數主投6局，送出3次三振1次四壞球，遭到對方擊出9支安打責失6分。

岡索林在4月26日例行賽程展開之後，連續兩次先發登板無關勝負，5月8日兵敗密爾瓦基客場後，於5月14日在主場以4比0取勝教士隊，終於拿到開季首勝。

道奇 MLB 大都會

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