我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

場邊人語／藍鳥幼雛 強棒勝出

彭廣揚

現年24歲，在新澤西州生長的二壘手史耐德（Davis Schneider），於8月4日才由紐約州水牛城小聯盟球隊駐地接獲通知登上美國職棒大聯盟（MLB）加拿大多倫多藍鳥隊後，急奔到麻州波士頓芬威球場（Fenway Park）報到，當晚擔任第七棒打擊，在第二局上首次站上打擊區，就揮出左中外野377英呎遠的陽春全壘打，導致藍鳥隊以7比3獲勝。

8月6日午後在客場對抗波士頓紅襪隊時，右投右打的史耐德更改擔任第三棒打擊，在第四局上又揮岀左中外野方向425英呎遠的兩分全壘打。

他在升級大聯盟的三次出賽之後，已經有兩支全壘打收穫。當晚他的表現搶眼，6個打席5個打數1次遭到三振，擊出4支安打，包括3支一壘安打和1支全壘打，有一次觸身球保送，得到1分有4個打點。

藍鳥隊全場共有16支安打，終場以13比1輕取紅襪隊，獲得例行賽季第63場勝利。

藍鳥隊和紅襪隊在這個賽季已經交手10次，藍鳥隊只有3次傳出捷報。藍鳥隊歷年以來遭遇紅襪隊，雖然對於對手毫不陌生，但是對陣還是敗仗居多，至今累積的戰績為323勝389負。

史耐德是近期活躍在小聯盟攻守兩端的工具人，能夠充分發揮平衡右打者、左外野守備、游擊區內野防務功能。

他是藍鳥隊的史頁中，第4名隊員在大聯盟亮相後的首兩場比賽就有5支安打表現；其他隊友包括擅長代打的左打者辛斯基（Eric Scott Hinske）、也是左打的中外野手摩塞比（Lloyd Anthony Moseby），以及楊百翰大學校友安吉（Daniel Ray Ainge）。

他還是自從1995年以來，第9位在展開職棒生涯之後的頭兩場比賽就有至少1支全壘打和5支安打的表現的大聯盟球員。

波士頓 新澤西州 麻州

上一則

MLB／大谷翔平適時安打 天使2位新同學建功終止7連敗

下一則

MLB／大谷15盗破紀錄 卻目睹天使牛棚遭虐爆7連敗慘劇

延伸閱讀

MLB／張育成遭紅襪指定讓渡 後續動向待觀察

MLB／張育成遭紅襪指定讓渡 後續動向待觀察
場邊人語／九局滿壘 客隊拔萃

場邊人語／九局滿壘 客隊拔萃
MLB／恐怖小鬍子橫空出世 藍鳥新人史奈德3場9安爆紅襪

MLB／恐怖小鬍子橫空出世 藍鳥新人史奈德3場9安爆紅襪
場邊人語／教士顯威 洛磯大虧

場邊人語／教士顯威 洛磯大虧

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

2023-08-06 14:08
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」