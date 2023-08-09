場邊人語／藍鳥幼雛 強棒勝出

現年24歲，在新澤西州 生長的二壘手史耐德（Davis Schneider），於8月4日才由紐約州水牛城小聯盟球隊駐地接獲通知登上美國職棒大聯盟（MLB）加拿大多倫多藍鳥隊後，急奔到麻州波士頓 芬威球場（Fenway Park）報到，當晚擔任第七棒打擊，在第二局上首次站上打擊區，就揮出左中外野377英呎遠的陽春全壘打，導致藍鳥隊以7比3獲勝。

8月6日午後在客場對抗波士頓紅襪隊時，右投右打的史耐德更改擔任第三棒打擊，在第四局上又揮岀左中外野方向425英呎遠的兩分全壘打。

他在升級大聯盟的三次出賽之後，已經有兩支全壘打收穫。當晚他的表現搶眼，6個打席5個打數1次遭到三振，擊出4支安打，包括3支一壘安打和1支全壘打，有一次觸身球保送，得到1分有4個打點。

藍鳥隊全場共有16支安打，終場以13比1輕取紅襪隊，獲得例行賽季第63場勝利。

藍鳥隊和紅襪隊在這個賽季已經交手10次，藍鳥隊只有3次傳出捷報。藍鳥隊歷年以來遭遇紅襪隊，雖然對於對手毫不陌生，但是對陣還是敗仗居多，至今累積的戰績為323勝389負。

史耐德是近期活躍在小聯盟攻守兩端的工具人，能夠充分發揮平衡右打者、左外野守備、游擊區內野防務功能。

他是藍鳥隊的史頁中，第4名隊員在大聯盟亮相後的首兩場比賽就有5支安打表現；其他隊友包括擅長代打的左打者辛斯基（Eric Scott Hinske）、也是左打的中外野手摩塞比（Lloyd Anthony Moseby），以及楊百翰大學校友安吉（Daniel Ray Ainge）。

他還是自從1995年以來，第9位在展開職棒生涯之後的頭兩場比賽就有至少1支全壘打和5支安打的表現的大聯盟球員。