場邊人語／九局滿壘 客隊拔萃

棒球最難堪的局面，就是第九局遭到對手揮岀滿壘全壘打逆轉形勢。

8月3日晚間在南加州 安納罕天使 球場（Angel Stadium），做東的天使隊在第九局上，還是以3比1領先，然而作客的西雅圖 水手隊，在1人出局滿壘之後面對天使隊多明尼加籍的終結右投艾斯特維茲（Carlos Samuel Estévez），打者在兩好球後看準一顆四縫線速球，振臂揮出右中外野方向405英呎遠的滿壘全壘打，導致水手隊在終場以5比3反敗為勝。

天使隊和水手隊都是來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組；雙方日前都已經表態積極爭取晉級季後賽。

水手隊最近10次出賽，戰績7勝3負，累積成績為57勝52敗；天使隊最近10場比賽勝負各半，累積成績為56勝54負。

當晚為水手隊及時建功的是現年26歲，擔任第八棒打擊的左外野手馬洛威（Matthew Cade Marlowe）。

馬洛威剛剛由小聯盟5個階段磨練4個球季，目前是首次參加大聯盟聯賽。這是他登上大聯盟12場比賽35個打數之後的第2支全壘打，也是球隊將近20年來，又見一名水手隊員在第九局打出滿壘全壘打反敗為勝。

在現場觀賞職業棒球比賽，球員全壘打的表現是助興良方，至於個人於關鍵時刻揮成滿壘全壘打或者再見全壘打，則是值回票價。

西雅圖水手隊最近一次演出第九局上滿壘全壘打反敗為勝局面，是於2005年9月19日晚間，在走訪加拿大多倫多藍鳥隊時以7比5勝岀。當天立功者是擔任第四棒打擊的一壘手薩克森（Richmond Lockwood Sexson）。