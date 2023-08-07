場邊人語／四十憶往 金鶯難忘

4萬4326名老少球迷，5日晚間齊聚馬里蘭州巴爾廸摩內港坎登球場（Oriole Park at Camden Yards），一起回憶40年前金鶯隊勇奪美國職棒大聯盟（MLB) 年度總冠軍片刻；並且共同期盼和見證球隊在這個球季再次努力衝頂。

當晚金鶯隊迎戰的是紐約大都會 隊，也是金鶯隊在這個球季第三次呈現座無虛席；球隊最近一次出現類似的高朋滿座場面，是於2017年5月20日迎戰加拿大多倫多藍鳥隊。

1983年10月16日午後，在賓州費城 退伍軍人球埸，金鶯隊是以5：0完封費城人隊，奪得大聯盟年度總冠軍。

作客的紐約大都會隊，經過2小時51分鐘的奮戰，終場以3：7見負，連續第5次在客場失利，也是例行賽季第 60場敗仗。

金鶯隊第一棒到第九棒，當晩都曾經安全上壘，這是本季第14次類似精彩表現。2022年7月22日和23日對抗紐約洋基 隊時，金鶯隊也曾經連續兩場都有如此表現。

主隊已經連續兩次出戰都有12支安打演出。

大都會隊在這場比賽中，再次顯現出目前投手群調度的窘况。現年28歲的右投手麥基爾（Tylor J. Megill ）先發只有4.2局，被擊出9支安打2支全壘打，責任丟失5分。

大都會隊如今如何調派先發和救援投手，在殘剩下52場比賽有效對抗，這是球迷僅有的懸念。