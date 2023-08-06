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場邊人語／教士顯威 洛磯大虧

彭廣揚

效力於美國職棒大聯盟（MLB）國聯西區小組加州聖地牙哥教士隊的南韓籍三壘手金河成（Ha-seong Kim），8月2日午間在科羅拉多州丹佛客場，挑戰來自同組的洛磯隊，擔任第一棒開路先鋒，5個打席1個打點得到3分，有1支首打席全壘打1支一壘安打，2次四壞球保送和1次滾地球岀局。

他把握開賽後迎面而來的第3球快速球，就揮出左外野方向425英呎遠的牽頭全壘打。

這是右投右打的金河成自從7月29日以來首次揮岀全壘打。他在本季已經揮出15支全壘打，場均打擊率.284，22次盜壘成功，這些表現都是他由2021年4月1日轉戰MLB盟以來最佳。

洛磯隊目前戰績42勝66敗，是國聯各隊之中吃敗場數最多的隊伍。這次主場日戰敗北，是8月首度失利。

教士隊剛剛把握自由球員交易市場截止的機會調整陣容，目前戰績是54勝55負，正在全力以赴爭取國聯外卡資格晉級季後賽。

教士隊在最近6次岀賽取勝5次，7月以來27次岀戰有17次告捷。

洛磯隊在這場比賽，團隊不僅沒有擊出過全壘打，全場只有4支安打得到1分，差一點遭到對方完全封鎖打擊。教士隊則是展現火力，全場累積14支安打5次全壘打得到11分。

其實洛磯隊在七月間表現不俗，雖然戰績是9勝13負，團隊共有33支全壘打，這個數據是自從2021年9月以來，球隊首次出現單月全壘打至少30支。

洛磯隊在經過最近的人事調動之後，球員平均年齡為27歲219天，是大聯盟第五年輕的隊伍。其他4支年輕的團隊依次為巴爾的摩金鶯隊、匹茲堡海盜隊、堪薩斯城皇家隊和克里夫蘭守護者隊。

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