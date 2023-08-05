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場邊人語／車城虎投 費城駐守

彭廣揚

●現年31歲的全明星右投羅倫佐（Michael Clifton Lorenzen），8月1日下午2時30分還是代表底特律老虎隊於賓州匹茲堡海盜隊的球場熱身，然而2小時後，他被告知交易到賓州費城費城人隊，立即打包前往佛羅里達州邁阿密馬林魚隊的客埸報到。

老虎隊屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區小組，目前戰績47勝60敗；費城人隊來自大聯盟國聯東區小組，至今戰績是58勝49負。費城人隊當下的作戰計畫，是點名戰將透納（Trea Vance Turner）等上場強攻，以及嘗試調度六名投手輪值先發，積極面對晉級季後賽相關挑戰。

出身台灣桃園縣龜山國小少棒隊以及桃園市立平鎮高中青棒隊、現年20歲的內野手李灝宇（Hao-Yu Lee），本來最近兩年以來一直是費城費城人隊細心培養的新血，不過在這次關鍵時刻的交易中，他成為絕對有份量的籌碼，從此改穿底特律老虎隊的球衣。

李灝宇成為繼倪福德、唐肇廷、羅華韋之後，老虎隊培育過的第四位台灣球員。

羅倫佐身高6呎3吋，在南加州安納罕出生，是富勒頓加州大學校友，右投右打，2015年4月29日於大聯盟亮相。

羅倫佐在這個球季已經有18場先發，拿下5勝7敗，上個球季先發18次取得8勝6負成績。防禦率3.58，主投105.2局送出83次三振27次四壞球保送，責失42分。

他在最近兩個球季都是先發，但是之前在辛辛那提紅人隊效力7個球季時，任務卻是以救援為主，因此在先發和救援角色都有經驗，應該能為費城人隊進一步給力。

他的球路主要是以四縫線快速球為主。

費城 加州大學 賓州

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