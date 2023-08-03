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場邊人語／水手交易 對手獲益

彭廣揚

在美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組紐約大都會隊入行，隨後在美聯西區小組西雅圖水手隊效力的右投塞瓦德（Paul Stanton Sewald），7月31日參賽之前被告知從此換穿國聯西區小組亞利桑納響尾蛇隊的制服。

塞瓦德現年33歲，在內華達州拉斯維加斯出生，2017年4月8日在大聯盟亮相，一直是扮演救援投手的角色。他於2021年1月7日加入水手隊之後，就開始轉換角色擔負起終結比賽的責任。

塞瓦德身高6呎3吋，是目前自由球員交易市場難得的救援投手或者終結投手人材。

這是西雅圖水手隊最近三年第二次在面對季後賽事形勢時，果斷地將終結投手放入打包名單。譬如2021年7月27日，水手隊將時年30歲的右投葛拉夫曼（Kendall Chase Graveman）交易到休士頓太空人隊。

響尾蛇隊的牛棚目前表現差強人意，埸均防禦率只有4.49，位居大聯盟倒數第八位；僅強過奧克蘭運動家隊、華盛頓哥倫比亞特區國民隊、堪薩斯城皇家隊、德州遊騎兵隊、科羅拉多洛磯隊、芝加哥白襪隊和聖路易紅雀隊。球隊因此渴望跟隨者塞瓦德到來的，能及時、有效改善相關救援工作效率。

塞瓦德在大聯盟征戰七個球季，岀賽297場主投319局，場均防禦率4.09，戰績19勝22負，累積387次三振，有55次救援成功。

他自從2021年球季效力水手隊以來，共有236次三振對手表現，是同期大聯盟救援投手表現排名第四的球員。

另外三名球員分別是目前效力於聖地牙哥教士隊的左投海德（Joshua Ronald Hader）的244次、效力密爾瓦基釀酒人隊的右投威廉斯（Devin Terran Williams）的242次，和目前為費城費城人隊跨刀的右投金布洛爾（Craig Michael Kimbrel）的237次。

費城 西雅圖 太空人

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