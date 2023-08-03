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場邊人語／六月光輝 七月臉灰

彭廣揚

2023年6月，屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的坦帕灣光芒隊處處表現都是亮點，可是翻過日曆來到7月，這支球隊面對的種種卻是損點。

光芒隊目前正在極力避免釀成7月作戰成績只有6勝18負的尷尬局面；這將會是球隊成立26個球季以來最糟糕的單月表現。

光芒隊的前身是魔鬼魟隊，該隊曾經在2003年6月創下5勝21敗的紀錄。

幸好光芒隊於7月30日（星期日）午後，以8比2擊敗太空人隊，破解了一局險棋。

自從1893年以來，大聯盟的例行賽季還沒有任何一支球隊在連續兩個月的期間呈現「極限振盪」，竟然由最擅戰的隊伍淪落為最不堪挑戰的隊伍。

休士頓太空人隊於7月29日晚間在美汁源（Minute Maid Park）以17比4狂掃佛羅里達坦帕灣光芒隊。太空人隊全場共有18支安打，得到17分是本季單場最高紀錄。

太空人隊之前於6月29日晚間在走訪聖路易紅雀隊時，以14比0狂壓對方，寫下本季單場得分最多紀錄。

光芒隊本季只有1次客場走訪德州休士頓進行3場系列賽事。

雙方在這場夜戰都調派新鮮人守城；太空人隊是由現年24歲的右投布朗（Hunter Noah Brown）主投6局責任丟失1分，但是拿到本季20次先發上陣後第7次勝投。布朗最近一次勝投是在6月13日。

光芒隊則是由現年22歲的右投布萊德雷（Taj Ali Bradley）率先登場，主投3.1局有4次三振也有4次四壞球，責失5分，苦吞本季第7次敗投。

太空人 休士頓 德州

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