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場邊人語／德州之戰 騎兵受讚

彭廣揚

在搭夜機前往加州聖地牙哥之前，來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的德州阿靈頓遊騎兵隊，終於在7月26日晚間在德州的休士頓客場以13比5擊敗太空人隊，拿到這個例行賽季第60場勝利。

自從2018年9月16日午後，聖地牙哥教士隊多明尼加籍捕手梅加（Francisco Jose Mejía）在主場，第九局下對陣時轟岀左外野方向滿壘全壘打以來，遊騎兵隊已經連續8次交手失敗。

雙方在26日「德州大戰」（Lone Star Series）中都沒有失誤，作東的休士頓太空人隊共擊出6支安打，在第一局和第九局下分別獲得3分和2分；作客的遊騎兵隊總共擊出17支安打，在第三、四、五局上連續得分，其中第五局就有7分進帳。

目前在大聯盟美聯15支球隊之中，只有3支球隊勝場紀錄超過60場，另外兩支球隊分別是馬里蘭巴爾的摩金鶯隊和佛羅里達坦帕灣光芒隊。

遊騎兵隊在完成102場賽事後，戰績為59勝43敗，是自從2012年球季以來球隊另外一次亮麗表現。至於該隊在結束103場比賽後交出60勝43負的成績單，則是由2010年球季以來再度演出精彩。

遊騎兵隊自從4月14日開始，103天內已經有101天是大聯盟美聯西區小組領先者。該隊成軍63年，8次晉級季後賽，然而從來沒有機會成為大聯盟的年度總冠軍。

遊騎兵隊在這個賽季和太空人隊交鋒戰績是4勝6敗，最近12次兩隊較量，成績則是5勝7敗。

現年30歲的遊騎兵隊第四棒古巴籍強打右外野手賈西亞（José Adolis García Arrieta）第五局上轟出左中外野方向448英呎遠的滿壘全壘打；本季累積84個打點，暫居大聯盟之首。

他的32歲隊友二壘手塞米恩（Marcus Andrew Semien）擔任第一棒打擊，4次打擊1次觸身球兩次一壘安打和1次左中外野方向兩分全壘打。

他從2021年5月7日以來，已經在走訪休士頓美汁源球場（Minute Maid Park）時連續19次出場，每場都擊出安打。

太空人 德州 休士頓

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