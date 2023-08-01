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場邊人語／美國院校 育才走俏

彭廣揚

國際足協第九屆世界盃女子足球賽（The FIFA Women's World Cup）正在澳大利亞和紐西蘭各地的進行，擁有20名美國大學代表隊資歷的國家隊成員，在輕取越南隊，逼和荷蘭隊之後，和葡萄牙隊較量決定小組出線。

美國國家隊本屆的作戰目標是衛冕冠軍，創下三連冠佳績。

由於訓練資源和競賽制度較理想，美國各地高等教育學府，歷年來都吸引著來自全球的女子足球運動員長期就讀。

本屆世界盃大賽共有8個小組32支國家隊參加，其中21支球隊137名球員擁有在76所美國大學代表隊「以賽代訓」的經驗。

加拿大國家隊有22名成員曾經參加過美國大學校際運動總會（NCAA）聯賽。剛剛擊敗巴拿馬的牙買加國家隊員之中，也有17人有過在美國大學校園實戰的經驗，菲律賓隊和紐西蘭隊分別有13人和12人受過美國式的教戰。

參加本屆比賽的各國代表隊成員之中，來自佛羅里達州立大學校隊的校友人數最多，共有7名球員；其次是史丹福大學和北卡羅萊納大學，分別都有6人經歷。賓州州立大學則有5名校友參與其中。

其他曾經培養出各個國家隊成員的美國公私立高等學府，還包括加州州立大學、佛羅里達大學、喬治城大學、南加大、田納西大學、杜克大學、俄亥俄州立大學、波特蘭大學、羅格斯大學、中佛羅里達大學、洛杉磯加州大學、阿拉巴馬大學、波士頓學院、密西根大學、密爾瓦基大學、聖母大學、聖塔克拉拉大學、南卡羅萊納大學、南佛羅里達大學、雪城大學、德州大學、西維吉尼亞大學、北卡萊納威明頓大學等。

這些有球員曾經在美國「留學」的其他國家隊員，還來自加拿大、牙買加、菲律賓、巴西、阿根廷、澳大利亞、哥倫比亞、哥斯大黎加、丹麥、英格蘭、海地、德國、荷蘭、紐西蘭、奈及利亞、挪威、巴拿馬、南非、愛爾蘭、瑞士。

加州大學 足球 世界盃

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