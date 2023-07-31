場邊人語／同城較量 國聯稍亮

現年40歲的當家右投先發稱職，作戰經驗豐富，38歲的右投中繼成功，37歲的終結右投完成任務，美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組紐約大都會 隊，於7月25日晚間以9：3在客場擊敗美聯東區小組的紐約洋基 隊。

紐約大都會隊在這個賽季行情開高走低，面對8月1日傍晚6時截止的球員交易期限，是不是會成為交易買方，關鍵就在於近期的6場比賽；球隊在7月已經出戰18場有11次捷報。

大都會隊的28歲一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso）當晚擔任第四棒打擊，在4個打數中分別在第一局上擊出左外野一壘安打掩護隊友得分首開紀錄；在第三局上揮出左外野372英呎遠的3分全壘打，在第六局上又揮岀中外野方向431英呎遠的陽春全壘打。

這是阿隆索於2019年3月28日加入大聯盟以來，第16次單場比賽至少有2支全壘打。

翻閱大都會隊和洋基隊的「地鐵 系列」（The Subway Series）對壘紀錄，阿隆索是第11名大都會隊的球員，在和同城的洋基隊對抗時單場比賽至少有2支紅不讓。

大都會隊歷年來出戰洋基隊，於2018年9月29日退休的三壘手芮恃（David Allen Wright），曾經在53次岀賽揮岀過9支全壘打。阿隆索目前已經參加過21次對仗，有8支全壘打紀錄。

阿隆索最近5埸比賽表現搶眼，場均打擊率.474，有2次二壘安打1支三壘安打和2支全壘打，得到5分和6個打點。

他在大聯盟5個球季622場比賽累積586支安打，其中99支是二壘安打。

此外，自從2019年球季以來，阿隆索在對陣美聯的球隊已經累積擊出39支全壘打，締造球隊和大聯盟的紀錄。