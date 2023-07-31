場邊人語／虎頭蛇尾 天使终虧

日本籍的大谷翔平 ，28日晩間7時8分起，隨同美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯天使 隊走訪加拿大多倫多藍鳥隊；大谷翔平擔任第二棒指定打擊，於第一局上1人出局時就揮出右外野方向397英呎遠的陽春全壘打首開紀錄；然而他在第八局上，擊岀游擊區滾地球遭到封殺後雙腿抽筋，而在第九局滿壘時被廹更換現年27歲的右打者史坦夫尼克（Michael Stefanic）代打，结果他在3壞球2好球，呆滯地望著另一支好球進壘遭到再見三振。

天使隊全場總共有11次殘壘。

藍鳥隊終局以4比1獲勝，是本季第34次夜間作戰成功，七月間第13勝和本季第24次逆轉得勝。

藍鳥隊自從本季開始至今，已經有17次全場只靠1次得分就能擊敗對手。

這是大谷翔平在這個球季揮出的第39支全壘打，目前暫時是大聯盟的全壘打王。也是本季第9次連續出擊都有全壘打收穫。（個人生涯已經累積24次紀錄）。

洛杉磯天使隊最近10次出戰8次凱旋，可是當晚因此苦吞本季第50次失利。該隊於7月23曰到27日之間有四連勝。

大谷翔平的岀勤狀態，直接影響天使隊的作戰成績。天使隊在2021年162場比賽，戰績是77勝85敗，2022年例行賽季，成績是73勝89敗。大谷翔平在2021年參戰155次，2022年出賽157場，新年球季於104場賽事之中已經有101次先發。

多倫多藍鳥隊32歲的先發右投手高斯曼（Kevin John Gausman），目前是大聯盟美國聯會的三振王，雖然他當天

開場時成為大谷翔平全壘打的犧牲，幸好以105球主投6局，有9次三振3次四壞球保送責任丟失1分穩住大局，仍然拿斗本季第8勝。