我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

可口可樂、聯合利華…最大消費品牌狂漲價 Fed傷腦筋

場邊人語／虎頭蛇尾 天使终虧

彭廣揚

日本籍的大谷翔平，28日晩間7時8分起，隨同美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊走訪加拿大多倫多藍鳥隊；大谷翔平擔任第二棒指定打擊，於第一局上1人出局時就揮出右外野方向397英呎遠的陽春全壘打首開紀錄；然而他在第八局上，擊岀游擊區滾地球遭到封殺後雙腿抽筋，而在第九局滿壘時被廹更換現年27歲的右打者史坦夫尼克（Michael Stefanic）代打，结果他在3壞球2好球，呆滯地望著另一支好球進壘遭到再見三振。

天使隊全場總共有11次殘壘。

藍鳥隊終局以4比1獲勝，是本季第34次夜間作戰成功，七月間第13勝和本季第24次逆轉得勝。

藍鳥隊自從本季開始至今，已經有17次全場只靠1次得分就能擊敗對手。

這是大谷翔平在這個球季揮出的第39支全壘打，目前暫時是大聯盟的全壘打王。也是本季第9次連續出擊都有全壘打收穫。（個人生涯已經累積24次紀錄）。

洛杉磯天使隊最近10次出戰8次凱旋，可是當晚因此苦吞本季第50次失利。該隊於7月23曰到27日之間有四連勝。

大谷翔平的岀勤狀態，直接影響天使隊的作戰成績。天使隊在2021年162場比賽，戰績是77勝85敗，2022年例行賽季，成績是73勝89敗。大谷翔平在2021年參戰155次，2022年出賽157場，新年球季於104場賽事之中已經有101次先發。

多倫多藍鳥隊32歲的先發右投手高斯曼（Kevin John Gausman），目前是大聯盟美國聯會的三振王，雖然他當天

開場時成為大谷翔平全壘打的犧牲，幸好以105球主投6局，有9次三振3次四壞球保送責任丟失1分穩住大局，仍然拿斗本季第8勝。

大谷翔平 天使 洛杉磯

上一則

MLB／韋蘭德效力大都會最後一戰？生涯第250勝到手

下一則

場邊人語／同城較量 國聯稍亮

延伸閱讀

MLB／聽三壘手的話 藍鳥敬遠大谷翔平 2連勝天使

MLB／聽三壘手的話 藍鳥敬遠大谷翔平 2連勝天使
「二刀流」是家鄉之光 日本岩手縣種了一塊「大谷翔平田」

「二刀流」是家鄉之光 日本岩手縣種了一塊「大谷翔平田」
MLB／天使1日2賽…大谷首場完封勝 第2場雙響砲

MLB／天使1日2賽…大谷首場完封勝 第2場雙響砲
MLB／大谷翔平本季確定留天使 球團宣告放手一搏

MLB／大谷翔平本季確定留天使 球團宣告放手一搏

熱門新聞

美國女子足球國家隊大多數都沒有開口唱國歌，且選擇將雙手放在背後。(美聯社)

美國女足隊不唱國歌 「個人自由vs.代表國家」掀論戰

2023-07-23 13:54
中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
布朗尼。（路透）

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

2023-07-25 22:14
圖為美國隊22日預賽首戰越南，以3：0擊敗越南開出紅盤。(路透)

女足世界盃／美國1：1荷蘭 淨勝球優勢暫居小組第1

2023-07-26 23:04
法國21歲泳將馬向(左)打破飛魚費爾普斯(右)保持的最後一項世界紀錄，飛魚舉起他的手慶祝。(Getty Images)

法泳將打破飛魚最後一項世界紀錄 他現場見證

2023-07-23 11:48

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」