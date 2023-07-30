我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地

開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

場邊人語／美國院校 育才走俏

彭廣揚

國際足協第九屆世界盃女子足球賽（The FIFA Women's World  Cup ）正在澳大利亞和紐西蘭各地的進行，擁有20名美國大學代表隊資歷的國家隊成員，在輕取越南隊，逼和荷蘭隊之後，和葡萄牙隊較量決定小組出線。

美國國家隊本屆的作戰目標是衛冕冠軍，創寫三連冠佳績。

由於訓練資源和競賽制度較理想，美國各地高等教育學府，歷年來都吸引著來自全球的女子足球運動員長期就讀。

本屆世界盃大賽共有8個小組32支國家隊參加，其中21支球隊137名球員擁有在76所美國大學代表隊「以賽代訓」的經驗。

加拿大的國家隊，有22名成員曾經參加過美國大學校際運動總會（NCAA) 的聯賽。剛剛擊敗巴拿馬的牙買加的國家隊員之中，也有17人有過在美國大學校園實戰的經驗，菲律賓隊和紐西蘭隊分別有13人和12人受過美國式的教戰。

參加本屆比賽的各國代表隊成員之中，來自佛羅里達州立大學校隊的校友人數最多，共有7名球員；其次是史丹福大學和北卡羅萊納大學，分別都有6人經歷。賓州州立大學則有5名校友參與其中。

其他曾經培養出各個國家隊成員的美國公私立高等學府，還包括加州州立大學、佛羅里達大學、喬治城大學、南加大、田納西大學、杜克大學、俄亥俄州立大學、波特蘭大學、羅格斯大學、中佛羅里達大學、洛杉磯加州大學、阿拉巴馬大學、波士頓學院、密西根大學、密爾瓦基大學、聖母大學、聖塔克拉拉大學、南卡羅萊納大學、南佛羅里達大學、雪城大學、德州大學、西維吉尼亞大學、北卡萊納威明頓大學等。

這些有球員曾經在美國「留學」的其他國家隊員，還來自加拿大、牙買加、菲律賓、巴西、阿根廷、澳大利亞、哥倫比亞、哥斯大黎加、丹麥、英格蘭、海地、德國、荷蘭、紐西蘭、奈及利亞、挪威、巴拿馬、南非、愛爾蘭、瑞士。

加州大學 足球 世界盃

上一則

MLB／滿壘被換代打 大谷雙腿抽筋退場

下一則

NBA／里拉德喊話只去熱火 聯盟打預防針

延伸閱讀

德官員：中國獎學金是戰略工具 應阻止間諜行為

德官員：中國獎學金是戰略工具 應阻止間諜行為
開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少
澳洲籲停止追緝「維基解密」阿桑吉 遭美方拒絕

澳洲籲停止追緝「維基解密」阿桑吉 遭美方拒絕
俄烏戰爭消耗軍火庫存 美國將扶持澳洲飛彈生產

俄烏戰爭消耗軍火庫存 美國將扶持澳洲飛彈生產

熱門新聞

美國女子足球國家隊大多數都沒有開口唱國歌，且選擇將雙手放在背後。(美聯社)

美國女足隊不唱國歌 「個人自由vs.代表國家」掀論戰

2023-07-23 13:54
熱火球星巴勒特在中國太原見球迷。(截取自巴特勒IG)

熱火球星巴特勒中國行 被球迷丟鞋上台砸中頭

2023-07-21 13:35
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
詹姆斯（右）看梅西邁阿密首秀。

足球／梅西首秀就絕殺對手 詹姆斯、小威廉絲成座上賓

2023-07-22 18:58
布朗尼。（路透）

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

2023-07-25 22:14
圖為美國隊22日預賽首戰越南，以3：0擊敗越南開出紅盤。(路透)

女足世界盃／美國1：1荷蘭 淨勝球優勢暫居小組第1

2023-07-26 23:04

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸