場邊人語／韓打長球 日投出糗

効力美國職棒大聯盟（MLB ）國聯西區聖地牙哥 教士隊的南韓 籍三壘手金河成，24日主場迎戰國聯中區的匹茲堡海盜隊擔任第一棒開路先鋒，4個打席、3個打點、2支全壘打、1次四壞球保送和1次滾地球岀局。

然而他的隊友─現年36歲的日籍右投達比修有，卻以85球數主投4.1局，有3次三振出局和3次四壞球保送，遭到擊出8支安打、包括4支全壘打，責丟7分，𠄘擔這個球季第七次失敗責任。

海盜隊終場以8：4，當著4萬3419名主場球迷的面踢館成功。

達比修有在上個球季先發30次，戰績16勝8敗，這個賽季至今先發登場18次，成績為7勝7敗。

金河成最近一次擊出全壘打，是於7月22日在底特律客場對抗老虎隊時；當天他的守備位置是游擊手。

金河成是於2020年12月28日和聖地牙哥教士隊簽訂為期4年總價2800萬元的合約。他至今在3個球季出賽363場，擊出270支安打33支全壘打。

他當晚晩第一局下率先擊出中外野方向387英呎遠的陽春全壘打，再於第五局下揮出做中外野方向365英呎遠的2分全壘打。這是他在大聯盟首次單場雙響砲。

擔任海盜隊第四棒打擊的是桑塔納（Carlos Santana），他把握5個打席、4個打點、3支安打、2支全壘打得到2分，還有1次四壞球保送。