場邊人語／左腳傷癒 球星力餘

●對於美國職業美式足球 大聯盟（NFL ）拉斯維加斯突擊者隊的球迷而言，7月23日真是一個美麗的星期天！

現年31歲的四分衞蓋羅波洛（James Richard Garoppolo）通過突擊者隊嚴格的體檢，可以及時、正常地參加球隊的集訓活動，並且愈來愈有可能成為球隊在例行賽季主戰的四分衛。

NFL聯盟通常在每年初對於參加年度選秀的年輕人，進行徹底的體格和心理檢查，並且定期對於處在交易情況下，已經擁有作戰經驗的球員，也進行全面的身體健康檢查，特別是注重審視各個人舊有傷痛的部位的專業處理、治療和康復。

蓋羅波洛於2022年12月4日在北加州 代表舊金山四九人隊迎戰佛羅里達邁阿密海豚隊時，左腳掛彩退場。

他在四九人隊效力6個球季出賽57場，其中55次先發，戰績為38勝17敗。傷痛，其實一直影響他個人和球隊的表現。

蓋羅波洛於2023年3月17日簽訂為期3年總價3375萬元的協議，代表內華達州拉斯維加斯突擊者隊。這份合約的內容稍後有進行調整，然而前提就是以蓋羅波洛必須要及時通過球隊的體格檢查作為條件。他在簽約後立即接受手術和進行復健。

突擊者隊於2023年2月14日和資深四分衞卡爾（Derek Dallas Carr）分道揚鑣；卡爾現年32歲，離開突擊者隊之後，已經投效紐奧良聖徒隊。

突擊者隊主要的替補四分衛是現年37歲的密西根州立大學校友霍耶（Axel Edward Brian Hoyer）。