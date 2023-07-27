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場邊人語／白襪氣盛 雙城反勝

彭廣揚

31分鐘的延遲開場，還是讓3萬894名主場球迷高呼過癮。

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯中區小組的芝加哥白襪隊和明尼蘇達雙城隊，7月21日晚間在明尼阿波利斯對壘，白襪隊憑藉雙盜壘在第三局上首開紀錄，然而雙城隊於第七局下先以一支二壘安打追平比數，再以一支中外野方向一壘安打決定勝負。

這是雙方這個球季第100次上陣；明尼蘇達雙城隊的戰績成為52勝48敗，芝加哥白襪隊的戰果則是41勝59敗。雙城隊和白襪隊本季交鋒13次，目前雙方遭遇時雙城隊以5勝3負領先。

自從大聯盟舉辦全明星表演賽之後，雙城隊、聖路易紅雀隊和德州遊騎兵隊，都是勝埸次數領先的隊伍。其中雙城隊在9場比賽中7次獲勝。至於白襪隊，則是距離小組出線和晉級季後賽愈來愈遠。

白襪隊在最近14場比賽吃了10次敗仗，在最近37場賽事，有24次敗北。

白襪隊現年30歲的游擊手安德森（Timothy Devon Anderson Jr.）被安排在第二棒打擊，他在第三局上不僅擊出右外野方向一壘安打，而且在執行雙盜壘行動中成功盜回本壘。

這是安德森自從2016年6月10日加入大聯盟以來，首次演出搶盗本壘成功。

白襪隊最近一次有隊員成功盜回本壘得分，是在2021年9月26日午後，在俄亥俄州克里夫蘭地客場岀戰印地安人隊時，由中外野手漢米頓（Billy R. Hamilton）創下。

芝加哥 俄亥俄州 德州

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