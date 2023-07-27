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場邊人語／九局添柴 金鶯出彩

彭廣揚

憑藉九局上的一名代打，一支右外野方向的一壘安打，掩護隊友得到關鍵的一分，兩強對決於是立現高下。

美國職棒大聯盟（MLB）巴爾的摩金鶯隊，7月22日下午作客佛羅里達州聖彼得堡，在第八局下喪失5分領先優勢，所幸於第九局上由現年29歲的左打者歐赫恩（Ryan Patrick O'Hearn）擔任第九棒代打，打出關鍵安打（Clutch Hit）攻下致勝分，終場以6比5獲勝，拿下本季第60勝，並且在4場系列賽取得2勝1敗成績，穩住美聯的領先地位。

歐赫恩原來効力於堪薩斯城皇家隊，2023年1月5日被交易到金鶯隊，5月9日起由小聯盟喚上，從此成為球隊打擊新寵。

他在最近5場比賽分別擔任一壘手、指定打擊和代打；這個球季至今出賽54場，有175打席159打數，累積擊出49支安打10次二壘安打7支全壘打有31個打點。

歐赫恩的熱棒，有效地對抗各隊的右投，不在少數的球探和球隊都對他調整打擊習慣後的表現大吃一驚。

坦帕灣光芒隊當天由現年26歲左投麥克納漢（Shane McClanahan）先發，然而只以86球數主投4局責任丟失5分而黯然退場，無緣成為本季第一位拿到12勝的投手。

金鶯隊隊當天由現年28歲、來自多明尼加的右投包提斯塔（Félix Alexander Bautista）終結，他以15球主投1局面對3名打者送出2次三振沒有責失，拿到本季第27次救援成功。

新近由加州奥克蘭運動家隊加盟金鶯隊、現年29歲的日籍右投藤浪晉太郎（Shintaro Fujinami），銜命第2次登板救援，可惜在0.2局中投出23球被擊出一支安打責失2分，救援任務失敗。

加州 皇家 佛羅里達州

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