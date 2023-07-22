場邊人語／及時救援 金鶯續緣

●屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的巴爾迪摩金鶯隊，7月16日下午在馬里蘭州 主場於3萬761名現場球迷捧場之下，以5比4制服來自國聯東區小組的佛羅里達邁阿密馬林魚隊，獲得自從7月5日以來的八連勝。

金鶯隊曾於2022年7月3日到13日之間，創下10連勝的紀錄。

金鶯隊現年33歲的左投庫隆比（Daniel Paul Coulombe）於2014年9月16日代表洛杉磯道奇 隊征戰大聯盟。在經歷9個球季4支球隊233場比賽之後，終於獲得生涯首度救援成功。

庫隆比在第九局上登場，在2好球2壞球形勢下，促使馬林魚隊的強打、首棒二壘手阿拉斯（Luis Sangel Arráez）擊出左外野平飛球結束比賽。

來自委内瑞拉、現年26歲的阿拉斯，於前一場7月15日出戰猛攻4支安打（3支一壘安打和1支二壘安打），此役卻5次打擊都空手而回，場均打擊率從3成86驟降至3成80。

金鶯隊的終結投手是現年28歲、來自多明尼加的右投包提斯坦（Félix Alexander Bautista）。

金鶯隊當晩26歲的先發右投布拉迪希（Kyle Edward Bradish），2022年4月29日才在大聯盟亮相；他以100球數主投7.1局狂飆8次三振1次四壞球保送，只被擊出3支安打，沒有失分，拿到這個球季的第6勝，以及職涯第10勝。這也是他連續第二次優質先發沒有任何失分。

金鶯隊現年28歲、來自委內瑞拉的右外野手桑坦德（Anthony Roger Santander）擔任第三棒打擊，第一局下就揮岀中外野方向428英呎遠的兩分全壘打。

桑坦徳可以換手打擊，自從2017年8月18日現身大聯盟以來，已經累積100支全壘打，僅僅這個球季就有17次紅不讓。