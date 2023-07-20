場邊人語／職棒球季 首爾獻技

美國職棒大聯盟（MLB）和美國職棒球員工會（MLBPA）7月12日聯合宣布，同樣屬於大聯盟國聯西區小組的洛杉磯道奇 隊和聖地牙哥教士隊，預定於2024年3月20日和21日聯袂出席在南韓 首爾舉行的例行賽；這是大聯盟的「世界之旅」（World Tour）首次走訪東亞的南韓（Seoul Series），並且歷史性的選擇首爾展開美加職業棒球例行賽程。

大聯盟已經有8次在美國和加拿大境外舉行例行賽的開幕賽；最近一次的比賽場地是2019年3月20日和21日在日本東京大巨蛋球場（Tokyo Dome），由加州奧克蘭運動家隊對陣華盛頓州西雅圖水手隊。

大聯盟還沒有宣布在南韓首爾的比賽場地，不過首爾市九老區高尺洞的高尺天空巨蛋（Gocheok Sky Dome）可能性大。

美國職棒大聯盟的30支球隊之中，只有藍鳥隊的主場是在加拿大東部的多倫多。

在南韓忠清南道公州市出生的右投朴贊浩（Chan Ho Park），1994年4月8日就是代表洛杉磯道奇隊在大聯盟亮相，他在道奇隊效力9個球季岀賽275場1279局，戰績為84勝58負。他隨後也在教士隊跨刀過2個球季登板34場182.1局，戰績11勝10負。

朴贊浩於2010年10月1日代表匹兹堡海盗隊時退休，他在大聯盟職業棒球生涯17個球季累積124勝，超越來自日本大阪的右投野茂英雄（Hideo Nomo）12個球季123勝的成績，成為來自亞洲的投手，至今在大聯盟擁有最多勝場紀錄者。

主場都是在南加州的洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊，歷年來對於來自東北亞的職棒球員和球迷都很重視。

母親為日本人、現年36歲的右投達比修有（Farid Yu Darvishsefat），目前是教士隊的主力先發。

右投右打的金河成（Kim Ha-seong）在南韓京畿道富川市出生，現年27歲，2021年4月1日代表教士隊在美國職棒大聯盟亮相，防守位置是內野手。

他這個球季出戰85場有321打席275打數，擊出71支安打10支全壘打，得到44分31個打點，16次盜壘成功，場均打擊率.258。

他飄洋過海來到新大陸的3個球季，共出戰352場有1201打席1059打數，擊出255支安打29支全壘打，得到129分124個打點，34次盜壘成功7次失敗，場均打擊率.241。