場邊人語／單日雙捷 費城開戒

屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組的費城 費城人隊，7月15日連續在賓州 主場，迎戰來自國聯西區小組的聖地牙哥 教士隊；費城人隊先在日場以6比4勝出，再於夜戰以9比4告捷。

費城人隊於是止住三連敗。

費城人隊最近一次經歷單日在主場出陣兩次都取勝，是在2020年9月18日對抗加拿大多倫多藍鳥隊。

費城人隊是上個球季國聯冠軍；本球季戰績50勝42負，主場戰績為24勝17敗。

聖地牙哥教士隊雖然在周六兩場比賽之中，先後擊出9支安打和6支安打，可是費城人隊也相繼以10支安打和12支安打還擊。

費城人隊和教士隊歷年來交手的成績是281勝224敗。

現年30歲、擔任費城人隊第一棒指定打擊的左外野手史瓦伯（Kyle Joseph Schwarber），在首戰第七局下揮出中外野方向陽春全壘打追平比數；隨後他又在第二戰的第五局下，揮出右外野方向的3分全壘打。

現年也是30歲、擔任費城人隊第四棒指定打擊的右外野手哈潑（Bryce Aron Max Harper）在第二戰的第四局下，揮出中外野方向的陽春全壘打。

哈潑最近一次揮出全壘打，是在51天、41揚比賽和166次打數之前。他在這個球季登場59場，只揮出4支紅不讓。他在最近的6個球季之中，有3次單季全壘打次數達到34支。

費城人隊在當晚出賽教士隊時，由現年30歲的右投沃克（Taijuan Emmanuel Walker）先發，他以96球數主投5局，拿到本季第11次勝投，成為球隊最近一位單季完成七連勝的先發投手。

費城人隊最近一次出現先發投手演出七連勝，是在2011年7月30日到9月5日之間，由已經退役的左投克理夫李（Clifton Phifer Lee）創下。