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場邊人語／五天之間 厄文雙劍

彭廣揚

從此再沒有懸念！

在澳大利亞墨爾本出生，現年31歲，在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）德州達拉斯獨行俠隊效力的得分組織後衛厄文（Kyrie Andrew Irving），五天之內兩次亮劍；7月7日先是同意和球隊續約3年總價1億2600萬美元合約；7月12日又和安踏體育用品有限公司正式簽約，雙方將至少於未來5年內展開全新的商業合作模式，並且針對厄文個人打造專屬產品線。

雙方不僅同意由厄文以創意長（Chief Creative Officer）的名義參與其全新個人產品線的設計，並且將廣泛的邀請各地籃球運動員、自主品牌、泛潮流文化的意見領袖、藝術家、音樂家、環保及人道主義先鋒、設計師一起合作，圍繞著厄文個人產品主線推出更多相關產品，以及通過與安踏及各領域精英的合作，為產品注入全新的理念、創意，進一步引領創新。

安踏品牌執行長徐陽指出：「正是因為對籃球的熱愛，讓厄文和安踏走到一起，這種熱愛超越年齡，性別，種族和文化背景。我們相信這次合作將促進中西方文化融合，激發更多創意的多元化，不斷打破球場和文化的邊界，一起挖掘籃球運動的無限可能性。安踏從此將幫助厄文更好地通過產品表達自己的籃球理念以及對生活和藝術的熱愛，共同給力籃球運動和文化的發展，讓愛與籃球永不止步。」

換句話說，首款專屬於厄文的場上簽名鞋及運動文化鞋，有望於2024年第1季發表，屆時完整的全系列產品線也將同步上市。

厄文是大聯盟2011年6月23日的選秀狀元，於2011年12月26日正式加入聯賽。

他曾經8次當選全明星，在上個球季代表達拉斯獨行俠隊期間，先發上陣20場，場均得到27分6次助攻5個籃板球和1.3次抄截、0.6次火鍋。

雖然這些年來厄文處事的原則和方法備受矚目，可是他出神入化般的球技，始終牢牢地吸引球友和球迷的關愛的眼神。

厄文 德州 運動員

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