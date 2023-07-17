場邊人語／勇士夠膽 白襪抱蛋

美國職棒大聯盟（MLB)例行賽程下半場於7月14日展開，在國家聯會戰績領先的亞特蘭大勇士 隊，首役就在主場夜戰以9比0橫掃芝加哥白襪隊，拿到本季第61場勝利。

這是勇士隊至今於本季第八次導至對手終局抱蛋。

白襪隊和勇士隊，在這個球季只有對壘3次。自從1997年白襪隊和勇士隊總共交手18次，其中勇士隊告捷10次，獲勝比例有55.6%。

勇士隊目前是大聯盟30支球隊中唯一獲得60勝以上的隊伍，累積獲勝率為67.8%。

白襪隊目前出賽93場，戰績38勝55負，最近28次上陣有19場吃了敗仗。在白襪隊的前92場比賽之中，有61次勝負之間分差都在3分之內。

現年29歲的勇士隊一壘手歐森（Matthew Kent Olson ）右投左打，當晚擔任第四棒打擊，於第一局下揮出右中外野方向430英呎遠的滿壘全壘打。

歐森自從2016年9月12日在大聯盟亮相以來，已經累積7支滿壘全壘打，這也是這個球季第二次如此表現。2023年6月17日下午在喬治亞州 亞特蘭大，歐森在遭遇科羅拉多落磯隊時，也是於第一局下揮岀左中外野424英呎遠的滿壘全壘打。

歐森在亞特蘭大出生，已經兩度當選全明星。他在這個賽季岀戰過90次，擊出88支安打30次全壘打，得到71分有76個打點；在全壘打和打點次數項目都暫時領先群倫。

他也是亞特蘭大勇士隊史頁中，首度出現一名球員單季出戰完90場就累積有30轟。

現年39歲的勇士隊先發右投手摩頓（Charles Alfred Morton IV），在本季已經18次先發，他以犀利的曲球和四縫線快速球

拿下這場比賽的勝投；他是以83球數54次好球主投7局，有4次三振1次四壞球保送，遭到對方擊出3支安打。這是他在本季的第10場勝投（五連勝），也是代表勇士隊3個球季以來出戰白襪隊第四次獲勝。

現年27歲的白襪隊先發右投手柯派克（Michael Talbert Kopech）在本季已經17次先發，他於比賽當天剛由傷兵名單脱離，卻苦吞這場比賽的敗責。他是以38球數主投0.2局，沒有三振有4次四壞球保送，1次觸身球，遭到對方擊出1支安打（4分的滿壘全壘打）。