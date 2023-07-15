場邊人語／群星齊伴 賽程過半

第93屆美國職棒大聯盟（MLB）年度全明星表演賽（2023 All-STar Game）7月11日傍晚5時23分起，在瀕臨太平洋的華盛頓州西雅圖 舉行，吸引4萬7159名球迷捧場，經過3小時3分鐘對陣，國聯隊以3比2取勝美聯隊。

美聯隊在第二局下依靠一支左外野陽春全壘打先馳得點；在大聯盟93次全明星表演賽的歷史上，先得分的球隊有55次終局獲得勝利。

大聯盟自從1933年起舉行全明星賽；1959年和1962年間每年舉行兩次，1945年由於戰爭影響沒有舉辦。

這是全明星賽第二次在西雅圖的機動球場（T-Mobile Park）舉行；機動球場於1999年7月15日啟用，第51屆全明星賽於2001年曾在此主辦。

美聯隊在本屆比賽進行之前，戰績比起國聯隊高明，達到47勝43負2和。國聯隊累積得到374分，而美聯隊則有381分。

去年夏季在加州 洛杉磯道奇球場的表演賽，美聯隊以3比2技壓國聯隊，連續9次讓國聯隊落荒而逃。

國聯隊當晚出賽調派9名投手上陣，遭擊出7支安打；美聯隊則動用11名投手，讓對手擊出9支安打。

來自美聯紐約洋基隊、現年32歲的右投柯爾（Gerrit Alan Cole），6次當選全明星，當天卻是首次代表聯會先發登場，可惜無關勝負。

來自國聯亞利桑納響尾蛇隊、現年27歲的右投賈倫（Zachary Peter Gallen），則是首次當選全明星就肩負起先發上陣的重任。他也無關勝負。

拿到這場比賽勝投的是來自多明尼加、現年26歲、效力於舊金山巨人隊的右投杜瓦（Camilo Doval）。

成功地擔任這場比賽終結投手的是現年35歲，目前效力費城 費城人隊的右投金布洛爾（Craig Michael Kimbrel）。他是首位在年度全明星比賽中完成終結任務者的費城人隊球員。