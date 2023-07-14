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場邊人語／七月下旬 團隊夏訓

彭廣揚

主場在美國東部新澤西州的紐約噴射機隊，預定7月19日集團率先前往專用訓練場館報到，準備按部就班展開美國職業美式足球大聯盟（NFL）的季前賽和例行賽。

匹茲堡鋼人隊則預定於7月26日進行團隊集訓報到。

NFL已經於5月11日公布各個球隊在18周例行賽程的17場賽事安排。

堪薩斯城酋長隊於2023年2月12日在亞利桑納州鳳凰城，以三分之差力克賓州費城老鷹隊，獲得大聯盟「超級盃」冠軍。

大聯盟所屬32支球隊通常都分成舊隊員和新隊員兩個梯次，在七月間前往指定的訓練場館集訓。

譬如說美聯東區小組的紐約水牛城比爾隊，回鍋隊員於7月18日，新進球員於7月25日分批前往紐約上州羅切斯特聖若望費雪大學球場報到。

再以大聯盟國聯東區小組的德州達拉斯牛仔隊為例，回鍋隊員於和新進球員都是於7月25日分批前往南加州洛杉磯西郊濱海球場報到。

紐約噴射機隊和克里夫蘭布朗隊將於8月3日晚間在俄亥俄州進行名人堂入列慶祝賽。

大聯盟季前賽共有三個階段，分別是8月10日到13日、8月17日到21日，以及8月24日到27日。

所有球隊在經歷集訓和季前比賽之後，必須要在美東時間8月29日下午4點之前，敲定總數53名的正式作戰名單。

所有集訓活動，必須於9月3日結束。

9月7日底特律獅隊造訪坎薩斯城酋長隊，例行賽正式開始。

新澤西州 紐約上州 俄亥俄州

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