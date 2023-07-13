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場邊人語／洋基季中 换人為重

彭廣揚

攻堅形勢嚴峻，為了趕緊止住滑坡，球隊史無前例的立即更换打擊教練。

7月9日午後1時38分起在紐約市布朗士洋基球場（Yankee Stadium），到訪的芝加哥小熊隊以7比4取勝洋基隊；洋基隊雖然全場擊出11支安打2支全壘打，然而留下9次殘壘，苦吞本季第42次失利。

洋基隊至此在91場例行賽之中，第21次單場安打次數達雙位數。全隊自從6月27日起，13場比賽共揮岀17支全壘打。

洋基隊總經理凱許曼（Brian McGuire Cashman）於是在7月9日解除打擊教練勞森（Dillon Lawson）職務，並且於10日任命現年49歲的前大聯盟球員凱西（Sean Thomas Casey）接替打擊教練職務。

美國職棒大聯盟（MLB）各個球隊的打擊教練，不僅指導整支球隊在攻擊端的表現，並且運用相關數據提供球員和教練團調度的參考意見。

換句話說，職業棒球隊的打擊教練主要工作，包括綜合指導球員打擊須知、提醒培養球員本身打擊紀律、辨認個別球員打擊的盲點誤區、觀看影片協助球員做好針對對方投手的準備，以及建議修正球員在打擊過程中不經意的壞習慣或者失誤。

凱西生於新澤西州，右投左打，1997年9月12日以球員身分亮相大聯盟，2008年9月28日退役。

他的12年職棒生涯陸續效力於克里夫蘭印地安人隊（「守護者」前身）、辛辛那提紅人隊、匹茲堡海盜隊、底特律老虎隊及波士頓紅襪隊五支球隊，曾經3次入選全明星，累積岀戰1405場有1531支安打130支全壘打，得到690分有735個打點場均打擊率達到3成02。

德州遊騎兵隊在這個例行賽季，全隊打擊率.274，是大聯盟團隊表現最佳紀錄；洋基隊的全隊打擊表現為.231，和底特律老虎隊並論，只略為高出墊底的奧克蘭運動家隊。

凱西本季有71次機會證明自己能夠勝任新職；他強調自己的工作態度是：尊重每名球員站在打擊區域的習慣、態度、心態、情緒、方法，避免使用一刀切式的指導原則，而是期待觀察各個球員的優點和潛能。

洋基 新澤西州 布朗士

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